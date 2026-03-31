오세훈 “정부 규제로 전세 급감…공공주택 13만가구 공급, 금융지원 확대”
실거주 의무 강화, 다주택자 규제 등 정부의 ‘부동산 시장 안정화 대책’ 여파로 임대가능 주택 건수가 5000여건 감소했다는 서울시 조사 결과가 나왔다. 정부 규제가 ‘전세절벽’을 부추기고 있다는 분석이다. 시는 공공주택 공급을 확대하고 금융 지원을 늘리는 등 무주택자 주거 안정을 위한 자체 종합대책을 내놨다.
오세훈 서울시장은 31일 중구 서울도시건축전시관에서 ‘무주택 시민 주거 안정 종합대책’을 발표했다. 공공주택 13만가구 공급과 전월세 금융지원 등이 골자다.
시에 따르면 현재 서울시민 53.4%는 집을 임차해서 살고 있다. 임차 수요도 꾸준히 늘고 있는 추세다. 그러나 정부의 실거주 의무 강화와 다주택자 규제 등으로 2023년 5만여건이던 전세 매물이 올해 3월 1만8000여건으로 급감했다.
시가 부동산 플랫폼 아실 데이터를 기반으로 분석한 결과 실거주 의무 강화 후인 지난해 10월 15일 이후 2600여건, 다주택자 규제 후인 2월 13일 이후 3400여건의 임대가능 주택수가 감소했다.
오 시장은 “(정부 규제로) 현재 동남권 등 지난해 급등지역 매매가격이 하락했지만, 외곽 지역은 여전히 오르고 있다. 전세는 줄고 월세는 오르는 부작용이 현재진행형으로 나타나고 있다”며 “임대 물량이 눈에 띄게 감소하면서 임차 수요와 공급 매물의 미스매치가 심화하고 있다”고 지적했다.
이런 상황에 시는 공공주택 13만가구를 2031년까지 공급해 서울시민의 안정적인 주거 기반을 다질 계획이다. 기존 계획 대비 공급 속도를 2배로 끌어올렸다. 당초 서울시는 연간 1만가구 공급을 계획했는데, 13만가구 목표를 달성하기 위해선 매해 2만2000가구를 공급해야 한다.
시는 장기안심전세 등 기존 공급 방식으로 12만3000가구를 공급하고, 새로운 공급유형인 ‘바로내집’을 도입해 6500가구를 공급할 방침이다. 바로내집은 공공이 토지를 소유하고 건물만 분양하는 토지임대형 6000가구, 분양가의 20%만 선납하고 향후 20년간 잔금을 상환하는 할부형 500가구로 나뉜다.
당장 이사에 어려움을 겪는 시민을 위한 지원도 강화한다. 시는 공공임대 공실을 줄이기 위해 ‘공공임대주택 바로입주제’를 도입한다. 오 시장은 “그동안 공실이 발생하면 주택 보수에 한 달, 입주자 모집에 다섯 달 정도 걸려 빈집이 장기간 방치되는 문제가 있었다”며 “입주대기자를 미리 모집해 공실이 생기면 순차적으로 들어갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.
전월세 거주자의 금융지원 폭도 넓힌다. 장기안심주택 무이자 대출 비율은 기존 보증금의 30%에서 40%로 높이고, 정책 사각지대에 놓였던 중장년층도 혜택을 볼 수 있도록 대상을 확대한다. 만 40~59세 무주택 중장년층의 경우 최대 2억원을 연 3.5% 금리로 최장 4년간 지원한다.
중장년 대상 ‘목돈마련 매칭통장’ 제도도 시범 운영한다. 먼저 시가 만 40~64세 중위소득 100% 이하 무주택 시민 5000명에게 월 20만원씩 1년간 월세를 지원한다. 이후 수혜자들이 2년간 매월 25만원씩 적금을 납부하면 시가 15만원을 추가로 적립해 만기 때 1000만원의 목돈을 모을 수 있도록 도울 계획이다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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