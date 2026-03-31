부영, ‘어제 입사→오늘 출산’ 직원에도 1억 출산장려금 줬다
직원에게 ‘출산장려금 1억원’을 지원하고 있는 부영그룹이 입사 하루 만에 아이를 낳은 경우에도 똑같이 장려금을 전달했다고 밝혔다.
이중근(85) 부영그룹 회장은 31일 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 출산장려금은 직원이 아닌 “태어난 아이에게 지급하는 것”이라며 이처럼 말했다.
이 회장은 ‘쌍둥이를 낳을 것 같아서 부영그룹에 입사했어도 출산장려금을 주느냐’는 질문에 “아이가 나왔으면 아이에게 주는 거니까 준다”며 “입사한 지 하루 만에 (아이를) 낳은 사람도 한 분 있었다. 하루 만에 낳으니까 (장려금을 받을 수 있을지) 약간 걱정하던데 입사 이후 낳은 걸로 당연히 처리했다”고 밝혔다.
출산장려금을 받고 다른 회사로 이직을 해도 돌려받지 않는다고도 했다.
이 회장은 “어떻게 다른 대우를 할 수 있겠나. 태어난 아이 숫자대로 지불하고 있다”며 “현재 입사 조건에 아이를 낳고 퇴사하면 반환하는 규정도 없다”고 전했다.
부영그룹은 2024년 시무식에서 2021년 이후 출생한 자녀를 둔 임직원 70명에게 총 70억원을 지급한 것을 시작으로 출산 자녀 1명당 ‘장려금 1억원’ 제도를 도입했다.
제도 도입 이후 부영그룹 내 출생아 수는 2021~2023년 연평균 23명에서 2025년 36명으로 약 60% 늘었다. 장려금 도입 이후 신입·경력 지원도 5배 증가했다.
이 회장은 “나비 효과처럼 금액에 차이는 있지만 기업뿐 아니라 사회 각계각층에서 많이 인용하고 있어서 대단히 잘했다는 기분이 든다”고 밝혔다.
그는 합계출산율이 1.5명에 도달할 때까지 출산장려금 제도를 지속하겠다는 의사를 밝힌 바 있다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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