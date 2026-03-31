크래프톤 배틀그라운드, 만우절 기념 ‘숨바꼭질’ 모드 기간 한정 운영
크래프톤의 ‘배틀그라운드’가 만우절을 맞아 특별 모드 ‘숨바꼭질’을 운영한다.
배틀그라운드는 2020년 판타지 배틀로얄 모드를 시작으로 매년 만우절마다 색다른 콘셉트의 이벤트를 선보여 왔다. 올해는 기존의 전투 중심 플레이를 탈피해 사물로 변신해 숨는 이용자와 이들을 찾아내는 술래가 대결하는 방식을 도입했다.
숨바꼭질 모드에서 사물로 변신한 이용자는 복제 사물을 설치하거나 스턴건과 섬광 공격 등 다양한 능력을 활용해 술래의 추격을 피할 수 있다. 반면 술래는 전장을 수색해 숨은 이용자를 찾아 제거해야 한다.
한 세션은 총 3라운드로 진행되며 라운드 시작 시 투표로 진영이 결정된다. 라운드 종료 시까지 한 명이라도 살아남으면 사물 팀이 승리하며 모든 이용자가 제거되면 술래 팀이 이기게 된다.
크래프톤은 특별 모드 공개에 앞서 홈쇼핑 상품 판매 형식을 차용한 티저 영상을 공개해 기대감을 높였다. 이번 숨바꼭질 모드는 아케이드에서 플레이할 수 있다. 비켄디와 미라마, 론도 맵을 배경으로 한다.
운영 기간은 31일 오후 4시부터 다음 달 8일 오전 9시까지다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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