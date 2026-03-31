의정부시, 대웅그룹과 캠프 잭슨 바이오 거점 조성 추진
반환공여지에서 첨단산업으로…바이오 클러스터 시동
연구·생산 중심지 조성 추진…1000명 일자리 기대
경기 의정부시가 대웅그룹과 협력해 캠프 잭슨을 바이오산업 거점으로 조성한다.
의정부시는 31일 시청 회룡홀에서 대웅그룹 계열사인 ㈜대웅개발과 ‘캠프 잭슨 미래산업 거점 조성을 위한 양해각서(MOU)’를 체결하고, 반환공여지인 캠프 잭슨에 바이오‧헬스케어 산업 기반 구축에 나선다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 대웅그룹은 의약품 연구개발(R&D) 시설과 생산시설 조성을 추진하고, 의정부시는 기반시설 구축과 인허가 지원, 산‧학‧연 협력 체계 마련 등 기업 입지 여건 조성에 협력할 계획이다. 이를 통해 지역 인재 채용과 산업 연계 효과도 기대된다.
캠프 잭슨은 향후 첨단산업단지로 조성돼 바이오‧헬스케어 산업 클러스터 구축의 핵심 거점으로 활용될 전망이다. 약 1000명 규모의 일자리 창출과 함께 지역경제 활성화와 세수 확대에도 기여할 것으로 보인다.
특히 이번 사업은 반환공여지 활용 방향을 기존 주거·공원 중심에서 산업 기능 중심으로 전환하는 계기가 됐다는 점에서 의미가 크다. 의정부시는 앞서 발전종합계획 변경을 통해 해당 부지를 첨단산업 및 자족시설 용지로 전환하고, 개발제한구역 해제 기준 개선을 추진하는 등 기업 유치 기반을 마련해 왔다.
이번 협약은 향후 추가 기업 유치와 산업 간 연계 확대에도 영향을 미칠 것으로 예상된다. 캠프 잭슨은 서울 홍릉과 노원·창동을 잇는 수도권 북부 바이오메디컬 산업 축과 연계해 산업 거점 기능을 강화하고, 캠프 카일과 캠프 레드클라우드 경제자유구역 추진과도 연계해 산업 기반 확장을 도모할 계획이다.
시 관계자는 “이번 협약을 통해 반환공여지의 산업적 활용 기반을 마련했다”며 “기업 투자와 기반 조성이 안정적으로 추진될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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