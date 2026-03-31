대전시 “원촌육교 공사 관련, 일부 구간 버스차로 단속 유예”
대전시가 천변도시고속화도로 보강토 옹벽 보수공사에 따른 교통 혼잡 완화를 위해 버스전용차로 단속을 한시적으로 유예한다고 31일 밝혔다.
대상 구간은 대덕대로 큰마을네거리~연구단지네거리 구간, 한밭대로 중리네거리~갑천대교네거리 구간이다.
유예 기간은 30일 오후 6시부터 다음 달 30일 오후 8시까지다. 공사 진행 상황에 따라 연장될 수 있다.
시는 원촌육교 램프-B 보강토옹벽을 긴급 보수하면서 원촌교·농수산오거리·대화육교 하부 등 주요 구간의 차로를 통제하고 있다.
대전시 관계자는 “보수공사 진행 상황에 따라 단속 유예 기간은 변경될 수 있다”며 “관련 사항은 대전시 홈페이지를 통해 확인해 주시길 바란다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사