“역대 최고 수준” 지난해 10명 중 3명은 해외여행 갔다
국가데이터처, ‘2025 한국의 사회지표’ 발표
지난해 국민 10명 중 3명 이상이 해외여행을 다녀온 것으로 나타났다.
국가데이터처가 31일 발표한 ‘2025 한국의 사회지표’에 따르면 지난해 해외여행을 다녀온 사람의 비율은 31.5%였다. 이는 2년 전 조사(15.1%)보다 2배 이상 상승한 것으로 역대 최고 수준이다.
13세 이상 인구 중 지난 1년간 국내 여행을 떠난 비율 역시 70.2%를 기록해, 2년 전(66.7%)보다 3.5% 포인트 상승했다.
이러한 여행 수요 증가와 맞물려 여가 생활 및 소비에 대한 만족도도 뚜렷한 상승 곡선을 그렸다. 평소 여가 생활에 만족한다는 응답 비율은 39.4%로 2년 전보다 5.1% 포인트 올랐으며, 소비 생활에 만족하는 비율 역시 2023년(21.2%)보다 3.4% 포인트 뛴 24.6%를 기록했다.
문화예술 및 스포츠 관람률은 57.7%로 전년보다 2.4% 포인트 늘었으나, 아직 팬데믹 직전인 2019년(66.2%) 수준에는 미치지 못했다.
전반적인 삶의 만족도는 나아진 것으로 확인됐다. 지난해 자신의 삶에 만족한다고 답한 국민 비중은 80.8%로 전년(75.6%)보다 5.2% 포인트 높아졌다.
특히 소득 수준이 높을수록 만족도가 높았는데, 500만~600만원 미만 응답자의 삶의 만족도(85.5%)가 가장 높았고, 600만원 이상(84.2%), 400만~500만원 미만(81.3%)이 뒤를 이었다.
반면 “외롭다”고 응답한 비율은 16.9%로 전년(21.1%) 대비 4.2% 포인트 감소했다.
국민들이 느끼는 사회 내 갈등의 골은 깊은 것으로 조사됐다. 조사 대상 8개 항목 중 가장 심각한 갈등으로 꼽힌 것은 ‘보수와 진보’ 간 이념 대립으로, 무려 80.7%의 갈등 인식률(약간 심하다+매우 심하다)을 기록했다.
이어 ‘빈곤층과 중·상층’(74.0%), ‘근로자와 고용주’(69.1%) 순으로 나타났다. 연령별로는 30대가 빈부 및 노사 갈등을, 19~29세 청년층이 이념 및 세대 갈등을 크게 느꼈으며, 50대는 남녀 갈등 인식률이 가장 높았다.
한편 주거 및 치안 등 사회 기초 지표에도 일부 변화가 감지됐다. 2024년 연 소득 대비 주택가격 배율(PIR)은 6.3배, 월 소득 대비 임대료 비율(RIR)은 15.8%로 전년과 동일해 집값 부담은 비슷한 수준을 유지했다.
인구 1000명당 주택 수는 442.8호로 전년보다 5.8호 늘었고 주택 보급률도 102.9%로 0.4%포인트 상승했다. 그러나 최저 주거기준 미달 가구 비중은 3.8%로 전년(3.6%)보다 늘며 2017년 이후 처음으로 악화했다.
이 밖에도 2024년 범죄 발생 건수는 인구 10만명당 3343건으로 전년보다 7.1%(222건) 증가한 반면, 지난해 사교육 참여율은 75.7%로 전년 대비 4.3%포인트 하락했고 학생 1인당 월평균 사교육비도 45만8000원으로 3.5% 줄어든 것으로 나타났다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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