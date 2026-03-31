“역대 최고 수준” 지난해 10명 중 3명은 해외여행 갔다

국가데이터처, ‘2025 한국의 사회지표’ 발표

설 연휴를 앞둔 지난 2월 12일 인천국제공항 출국장에서 여행객들이 출국 수속을 밟고 있다. 뉴시스

국가데이터처가 31일 발표한 ‘2025 한국의 사회지표’에 따르면 지난해 해외여행을 다녀온 사람의 비율은 31.5%였다. 이는 2년 전 조사(15.1%)보다 2배 이상 상승한 것으로 역대 최고 수준이다.

13세 이상 인구 중 지난 1년간 국내 여행을 떠난 비율 역시 70.2%를 기록해, 2년 전(66.7%)보다 3.5% 포인트 상승했다.

국민일보DB

지난 29일 서울 강남구 한 아파트 단지의 모습. 연합뉴스