[속보] 올해부터 5월 1일 쉰다…‘노동절 공휴일’ 법안 국회 통과
올해부터 5월 1일 노동절에 전 국민이 쉴 수 있게 된다.
국회는 31일 오후 본회의에서 이 같은 내용의 ‘공휴일에 관한 법률’(공휴일법) 개정안을 여야 합의로 의결했다. 해당 법안은 국무회의 의결 절차를 거쳐 공포되면 올해 5월 1일부터 노동절은 법정 공휴일이 된다.
노동절은 1994년 유급 휴일로 법제화됐으나 근로기준법상 근로자가 아닌 공무원, 교사와 택배 기사 등 특수고용직 종사자들은 적용 대상에서 제외돼 휴일이 보장되지 않았다.
우원식 국회의장은 법안 통과 후 “민간 분야에 한정해 휴일로 적용돼온 노동절을 공휴일로 지정했다”며 “공무원·공무직 등 공공부문 노동자가 누리지 못했던 사각지대를 개선한 진일보한 조치”라고 말했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사