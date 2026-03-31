영남산불 1년…산불 투입 헬기 100대 늘고 처벌 강화

올해는 관계 부처 합동 ‘산불 종합 대책’을 바탕으로 관련 대책이 전반적으로 변경됐다. 산불 발생 시

산림청을 비롯해 행안부 국방부 소방청 경찰청 기상청 등 관계부처와 지방정부가 보유한 인력·자원을 총 동원하는 것이 핵심이다.

일례로 지난해 봄철에는 범부처 헬기 동원 규모가 216대였지만 올해는 325대가 산불 진화에 활용되고 있다. 산불 발생 시 50㎞ 이내 가용한 헬기가 즉시 투입돼 피해를 최소화한다.

산불 대응 역시 강화됐다. 산림청은 지난달부터 중앙사고수습본부를 가동 중이고, 지방정부도 산불이 발생하거나 산불 위험이 높을 경우 지역재난안전대책본부를 가동하고 있다.

보다 체계적이고 효율적인 산불 지휘를 위해 산불 대응 단계는 기존 4단계에서 3단계로 개편했다. 시·군·구청장의 인접 기관 진화자원 동원 권한을 확대했으며 재난 우려 시에는 산림청장이 산불 초기부터 지휘한다.

이용권 산림청 산림재난통제관은 “지난해같은 대형산불이 발생하지 않도록 정부의 모든 역량을 결집해 총력 대응하고 있다”며 “남은 산불조심기간 예방 활동을 강화하고 산불에 신속하게 대응해 국민의 생명과 재산을 지키겠다”고 말했다.