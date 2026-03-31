파주시 “종량제봉투 가격 인상 없다”…안정화 대책 추진
공급 확대·구매 제한 병행
경기 파주시는 종량제봉투 수급 불안에 대응해 공급 확대와 구매 제한 등 안정화 대책을 추진한다고 31일 밝혔다.
최근 중동발 원료 수급 불안으로 종량제봉투 사재기 우려가 커지는 가운데 파주시는 시민 불편 최소화를 위해 추가 대응에 나섰다.
시에 따르면 하루 평균 7만6000매의 종량제봉투가 공급됐으나, 수요 급증으로 최근 일주일간 공급량을 약 1.5배인 11만2000매까지 늘렸음에도 일부 지역에서 구매 어려움이 발생하고 있다.
이에 따라 시는 공급 물량이 특정 판매소에 집중되지 않도록 판매소별 주문 수량을 제한하고, 공급 균형을 맞추는 조치를 시행했다. 동시에 종량제봉투 제조사 2곳을 추가 확보해 물량을 확대하고 있으며, 4월 14일 이후에는 기존 대비 약 2.3배 수준인 하루 18만매 공급이 가능할 것으로 보고 있다.
긴급 대응책도 병행된다. 기존에 요양원과 병원에 한해 허용했던 대체 배출 방식(투명비닐봉투에 대형폐기물 스티커 부착)을 학교, 유치원, 군부대 등 다량 배출 시설까지 확대 적용해 일시적인 수급 공백을 보완한다.
또한 판매 거부나 유통 이상 행위가 발생할 경우 파주도시공사 및 시 자원순환과로 신고할 수 있도록 안내했으며, 종량제봉투를 사재기 후 불법 유통할 경우 최대 300만원 이하 과태료가 부과될 수 있다고 밝혔다.
시 관계자는 “종량제봉투 가격 인상 계획은 전혀 없다”며 “공급 안정화에 총력을 기울이고 있는 만큼 시민들께서도 필요한 만큼만 구매하고 사재기를 자제해 달라”고 당부했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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