포항시, 미식 창의도시 조성 본격화…인플루언서협회와 맞손
경북 포항시가 ‘미식 창의도시’ 조성을 위한 본격적인 행보에 나섰다.
포항시는 31일 시청 중회의실에서 한국인플루언서콘텐츠협회와 ‘미식 창의도시 포항 조성’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 장상길 포항시장 권한대행과 손지오 한국인플루언서콘텐츠협회 대표이사 등 관계자 15여명이 참석했으며, 협약 체결 후에는 미식 콘텐츠 확산을 위한 홍보 릴스 촬영도 진행됐다.
이번 협약은 포항의 식문화 자원과 협회의 인플루언서 기반 콘텐츠 제작 역량을 결합해 미식 콘텐츠 경쟁력을 강화하기 위한 것이다.
양 기관은 지역 식문화 콘텐츠 개발 및 공동 홍보, 인플루언서를 활용한 미식 관광 콘텐츠 확산, 지역 식품산업과 관광의 연계를 통한 지속가능한 산업 생태계 조성 등에 협력하기로 했다.
시는 2000여명의 회원과 대규모 SNS 팔로워를 보유한 한국인플루언서콘텐츠협회의 네트워크를 활용해 포항의 미식 자원을 효과적으로 알리고, SNS 기반의 확산력을 통해 관광객 유입과 지역경제 활성화로 이어지는 선순환 구조를 구축할 것으로 기대한다.
시는 이번 협약을 계기로 지역 음식과 관광, 콘텐츠 산업을 연계한 미식도시 전략을 본격화하고, 체류형 관광 확대와 지역 브랜드 가치 제고에 주력할 방침이다.
장상길 포항시장 권한대행은 “이번 협약은 포항의 미식 자원을 콘텐츠 산업과 결합해 도시 경쟁력을 높이는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 식품산업과 관광이 함께 성장하는 지속가능한 미식도시 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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