김영록 “모든 후보 포용하는 ‘통합지방정부’ 구성할 것”
잇단 경선 후보 단일화에 견제구
“후보끼리 합종연횡, 감동 없어”
더불어민주당 김영록 전남광주특별시장 예비후보가 모든 예비후보들을 포용하는 통합지방정부 개념의 전남광주특별시를 운영해 나가겠다고 밝혔다.
김 예비후보는 31일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “민형배, 신정훈, 주철현 예비후보는 물론 중도에 아쉽게 꿈을 접은 강기정, 이병훈, 이개호 예비후보님을 모두 안고, 그분들의 좋은 정책을 다 이어받아 구현하는 데 최선을 다하겠다”며 이같이 밝혔다.
그는 본경선 후보간 단일화에 대해 “주권자인 시도민의 의사와 관계없이 단순히 예비후보끼리 표를 주고 받는 합종연횡이 시민들에게 감동을 줄 수는 없다”며 “오히려 정책적으로 연합하고 협력해 320만 시민에게, 그리고 미래 세대에게 특별시 출범의 기대와 희망을 안겨줄 수 있도록 노력해야”한다고 꼬집었다.
김 예비후보의 이같은 발언은 최근 후보 단일화에 합의하거나 단일화를 앞둔 본경선 상대인 신정훈·민형배 후보와 차별화에 나선 것으로 풀이된다. 신 후보는 최근 강기정 후보와의 단일화를 전격 발표했으며, 민 후보는 1일 주철현 후보와의 단일화 선언을 앞두고 있다.
김 예비후보는 “편 가르기와 비난으로는 통합시를 성공으로 이끌 수 없다”며 “포용과 통합의 리더십으로 갈등을 넘어서는 새로운 전남광주를 만들겠다”고 밝혔다. 끝으로 그는 “실험이 아닌 실용, 소외가 아닌 균형, 구호가 아닌 실행으로 전남광주를 변화시키겠다”며 지지를 호소했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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