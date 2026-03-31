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김영록 “모든 후보 포용하는 ‘통합지방정부’ 구성할 것”

입력:2026-03-31 15:26
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잇단 경선 후보 단일화에 견제구
“후보끼리 합종연횡, 감동 없어”

김영록 전남광주통합특별시장 예비후보가 지난 10일 광주시의회에서 기자회견을 열고 전남광주통합특별시 초대시장 선거 출마를 공식 선언하고 있다. 뉴시스

더불어민주당 김영록 전남광주특별시장 예비후보가 모든 예비후보들을 포용하는 통합지방정부 개념의 전남광주특별시를 운영해 나가겠다고 밝혔다.

김 예비후보는 31일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 “민형배, 신정훈, 주철현 예비후보는 물론 중도에 아쉽게 꿈을 접은 강기정, 이병훈, 이개호 예비후보님을 모두 안고, 그분들의 좋은 정책을 다 이어받아 구현하는 데 최선을 다하겠다”며 이같이 밝혔다.

그는 본경선 후보간 단일화에 대해 “주권자인 시도민의 의사와 관계없이 단순히 예비후보끼리 표를 주고 받는 합종연횡이 시민들에게 감동을 줄 수는 없다”며 “오히려 정책적으로 연합하고 협력해 320만 시민에게, 그리고 미래 세대에게 특별시 출범의 기대와 희망을 안겨줄 수 있도록 노력해야”한다고 꼬집었다.

김 예비후보의 이같은 발언은 최근 후보 단일화에 합의하거나 단일화를 앞둔 본경선 상대인 신정훈·민형배 후보와 차별화에 나선 것으로 풀이된다. 신 후보는 최근 강기정 후보와의 단일화를 전격 발표했으며, 민 후보는 1일 주철현 후보와의 단일화 선언을 앞두고 있다.

김 예비후보는 “편 가르기와 비난으로는 통합시를 성공으로 이끌 수 없다”며 “포용과 통합의 리더십으로 갈등을 넘어서는 새로운 전남광주를 만들겠다”고 밝혔다. 끝으로 그는 “실험이 아닌 실용, 소외가 아닌 균형, 구호가 아닌 실행으로 전남광주를 변화시키겠다”며 지지를 호소했다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

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