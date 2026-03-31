한 달 새 13% 뚝…금값, 17년 만에 최대 폭락장
글로벌 금값이 월간 기준 17년 만에 가장 큰 폭으로 떨어질 것으로 보인다.
31일 CNBC 등에 따르면 아시아 거래 초반 금 현물 가격은 온스당 4578.89달러로 1.5% 올랐고, 4월 인도분 금 선물 가격 역시 1.2% 뛴 4611.30달러를 기록했다. 달러화 가치 약세로 인해 타 통화 보유자들의 원자재 구매 부담이 낮아진 것도 금값 상승을 거들었다.
이러한 반등세에 대해 일리야 스피박 테이스티라이브 글로벌 매크로 책임자는 “도널드 트럼프 미 대통령이 이란과의 군사 작전을 종료할 의향이 있다고 말한 이후 금융시장에서 위험자산 선호 심리가 나타나며 금 가격이 아시아 시장에서 반등했다”고 진단했다.
월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 완전히 열리지 않더라도 일단 이란 내 군사 작전을 중단할 수 있다는 뜻을 참모진에 내비친 것으로 알려졌다.
스피박 책임자는 “금 가격은 약 일주일간 안정세를 보였고, 특히 지난 27일 상승이 두드러졌다”며 “이는 미 국채 금리 하락과 함께 시장이 이란 전쟁을 경기 침체 리스크로 인식하기 시작했음을 시사한다”고 덧붙였다.
하지만 이런 단기 반등에도 불구하고, 이달 금 가격은 13% 이상 추락하며 2008년 10월 이후 최대 낙폭을 기록할 것이 유력하다. 강달러 기조가 꺾이지 않는 데다 기준금리 인하 불씨마저 사그라든 탓이다. 다만 분기 전체로 놓고 보면 여전히 5%가량 오른 수준을 유지하고 있다.
현재 시장은 에너지 가격 급등이 또다시 거대한 인플레이션을 촉발할 수 있다고 우려하며, 올해 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 가능성을 사실상 지워버린 상태다. 이란 전쟁 발발 전만 해도 연내 두 차례의 인하가 점쳐졌던 것과는 대조적인 분위기다. 이자가 없는 대표적인 무수익 자산인 금은 통상적으로 저금리 환경에서 가치가 상승한다.
이에 대해 제롬 파월 연준 의장은 지난 30일 “이란 전쟁이 경제와 물가에 미칠 영향을 지켜볼 여지가 있다”면서도, “유가 상승과 같은 충격은 통상 일시적인 요인으로 판단한다”며 신중한 입장을 보였다.
한편, 이날 다른 귀금속 역시 일제히 오름세를 탔다. 은 현물은 3.3% 급등한 온스당 72.27달러, 백금은 약 1% 오른 1916.77달러, 팔라듐은 2.3% 뛴 1437.76달러에 각각 거래됐다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사