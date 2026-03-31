전주 ‘일반봉투’ 4월부터 배출 금지·군산 한시 허용
중동발 나프타 불안에 수요 급증…지역별 대응 엇갈려
전주시 “4월부터 일반봉투 배출 금지”…군산은 한 달간 허용
중동 사태 장기화로 석유화학 원료인 나프타 수급 불안 우려가 커지면서 쓰레기 종량제봉투 수요가 급증하고 있다. 일부 지역에서는 사재기까지 겹치며 품귀 조짐이 나타나자 지방자치단체들이 대응에 나섰다.
31일 전북자치단체에 따르면 전주와 군산 등 일부 지역에서 종량제봉투 수급 불안 우려가 확산되면서 현장 혼선이 이어지고 있다. 전주시는 최근 종량제봉투 품귀 조짐에 대응해 불가피한 경우에 한해 일반 비닐봉투 사용을 일시적으로 허용했으나, 4월 1일부터는 이를 중단하기로 했다.
전주시는 1분기 물량 300만장이 이미 공급된 데 이어 2분기 물량도 조기 발주로 순차 공급되고 있다고 설명했다. 4월 첫째 주까지 약 180만장이 시장에 풀릴 예정으로 수급에는 문제가 없다는 입장이다.
전주시 관계자는 “일시적인 사재기로 판매소 재고가 빠르게 소진되면서 혼선이 있었지만 현재는 공급이 정상적으로 이뤄지고 있다”며 “4월 1일부터는 일반 봉투 배출은 허용되지 않는다”고 밝혔다.
반면 군산시는 수요 급증에 대응해 한시적으로 일반 봉투 배출을 허용하기로 했다.
군산시는 4월 6일부터 30일까지 가연성 생활쓰레기에 한해 일반 비닐봉투 배출을 허용할 계획이다. 최근 봉투 판매량이 평소 월 30만장에서 하루 20만장 수준으로 급증하면서 공급이 수요를 따라가지 못한 데 따른 조치다.
군산시 관계자는 “사재기 현상으로 판매소 재고가 빠르게 소진되고 있다”며 “시민 불편을 줄이기 위한 불가피한 조치”라고 설명했다.
지자체들은 사재기 자제를 당부하고 있다. 전주시는 2분기 물량을 앞당겨 확보하고, 3분기 물량도 조기 발주를 검토하는 등 대응에 나섰다. 군산시도 추가 생산을 통해 공급 정상화에 집중하고 있다.
이재명 대통령은 이날 국무회의에서 “실제로 보면 재고는 충분한 상황”이라며 “일부 문제들이 과장된 측면이 있다”고 말했다.
이 대통령은 “특정 지자체에서 문제가 발생할 경우 인근 지자체와 협력해 대응할 수 있다”며 “관련 부처는 유사 사례가 발생하지 않도록 선제적으로 대응해 달라”고 당부했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사