전주 ‘일반봉투’ 4월부터 배출 금지·군산 한시 허용

중동발 나프타 불안에 수요 급증…지역별 대응 엇갈려

전주시 “4월부터 일반봉투 배출 금지”…군산은 한 달간 허용

전북 전주시청사 전경. 전주시 제공

중동 사태 장기화로 석유화학 원료인 나프타 수급 불안 우려가 커지면서 쓰레기 종량제봉투 수요가 급증하고 있다. 일부 지역에서는 사재기까지 겹치며 품귀 조짐이 나타나자 지방자치단체들이 대응에 나섰다.