보령축제관광재단·카카오모빌리티, 관광객 접근성 향상 MOU
보령축제관광재단은 31일 경기 성남시 판교 카카오모빌리티에서 카카오모빌리티와 ‘보령머드축제 관광 모빌리티 연계 서비스 도입을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.
양 기관은 카카오 T와 외국인 전용 모빌리티 플랫폼인 k.ride를 기반으로 관광상품 개발·판매 체계를 구축하고, 콘텐츠 제작과 홍보, 브랜딩 협업을 함께 추진하기로 했다. 축제 연계 프로모션과 혜택 제공을 통해 관광객 유치에도 협력할 방침이다.
특히 k.ride와 연계해 외국인 관광객의 이동 편의와 축제 접근성을 높여 외국인 관광객 유치에 나설 계획이다.
재단 관계자는 “카카오모빌리티와 협력해 보령머드축제 방문 편의성을 높이고, 외국인 관광객이 쉽게 보령을 찾을 수 있도록 하겠다”고 말했다.
보령=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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