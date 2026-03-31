이충재, 정인화 지지 선언…광양시장 경선 후보 단일화
이 “현시점서 가장 시장에 적합”
더불어민주당 이충재 광양시장 예비후보가 31일 정인화 예비후보 지지를 선언, 후보 단일화가 이뤄졌다.
이 예비후보는 이날 선언문에서 “광양은 철강산업 위기, 항만 경쟁력 약화, 지역 상권 침체라는 복합적 도전에 직면해 있다”며 “광양의 미래와 시민주권 시대를 열기 위해 깊은 고민 끝에 정인화 후보와 힘을 모으기로 결심했다”고 밝혔다.
그는 단일화 결단의 배경으로 시장 자질과 지역발전과 선거문화에 대한 자세, 청렴하고 공정한 시정에 대한 판단 등 세 가지를 제시했다.
이 예비후보는 “정인화 후보가 인품과 철학, 능력과 도덕성을 갖춘 인물로 현시점에서 가장 적합하다”며 “정책연대와 합동토론회 제안을 유일하게 수용한 점에서 지역발전에 대한 진정성과 책임 있는 자세를 확인했다”고 말했다.
또 “광양이 도약하기 위해서는 부정부패로부터 자유로운 시정이 필요하다”면서 “후보들의 행적과 제기된 문제들을 종합적으로 숙고한 끝에 정 후보를 지지하기로 했다”고 강조했다.
이 후보는 아울러 “정 후보의 부족한 부분은 단일화 당사자인 제가 함께 채우겠다”며 “16만명 시민의 집단지성이 광양의 미래를 결정할 수 있도록 끝까지 책임 있게 함께하겠다”고 말했다.
정인화 예비후보는 화답문을 통해 “이 후보의 결단에는 광양을 살리고, 광양을 바꾸고, 광양을 다시 도약시키겠다는 뜨거운 책임감이 담겨 있다”면서 “그 뜻을 무겁게 받아들이고 함께 하겠다”고 밝혔다.
광양=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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