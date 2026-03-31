“일자리로 자립까지”… 한길복지재단·농업법인 손잡고 ‘연계 고용 모델’ 본격 추진
장애인 등 사회적 약자 대상 맞춤형 일자리 확대
제품 생산부터 포장·출하까지 연계형 협력체계 구축
사회복지법인 한길복지재단이 농업법인들과 손잡고 사회적 약자의 자립을 돕는 ‘연계 고용 모델’ 구축에 나섰다. 단순 고용을 넘어 제품 생산·가공·포장·출하까지 이어지는 협력 구조를 통해 실질적인 일자리 창출을 이루겠다는 구상이다.
한길복지재단은 지난 17일 한길학교 시청각실에서 정성영농조합법인, 농업회사법인 정선아라리와 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 장애인을 포함한 사회적 약자의 자립 지원과 일자리 창출을 위한 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.
이날 협약식에는 한길복지재단 한창섭 이사장을 비롯해 정성영농조합법인 손경호 대표, 정선아라리 박희정 대표 등 관계자들이 참석했다. 참석자들은 각 기관의 강점을 바탕으로 지속 가능한 상생 모델을 만들어가겠다는 데 뜻을 모았다.
협약의 핵심은 ‘연계형 일자리’다. 농산물과 식품(버섯, 김치, 콩나물, 달걀, 육류 등)을 기반으로 한 상품을 기획하고, 장애인 등이 생산·가공·포장·출하 과정에 참여할 수 있도록 단계별 일자리를 연결하는 방식이다. 특히 선물세트 구성과 함께 인쇄, 휴지·박스 포장 등 부가 작업까지 포함해 일자리의 폭을 넓히는 것이 특징이다.
한길복지재단 측은 “기업이 필요로 하는 제품을 납품하는 구조를 통해 단순 체험이 아닌 실제 수익으로 이어지는 일자리 모델을 만들 것”이라며 “맞춤형 연계 고용이 가능한 기업으로 자리매김하는 것이 목표”라고 설명했다.
한창섭 이사장은 “이번 협약은 사회적 약자의 자립 기반을 넓히고 지역사회 안에서 함께 성장할 수 있는 토대를 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “각 기관이 협력해 지속 가능한 상생 모델을 만들어가길 기대한다”고 말했다.
손경호 대표는 “일자리는 자립의 출발점이자 삶의 기반”이라며 “실질적인 기회를 제공하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔고, 박희정 대표 역시 “지역사회와 함께하는 협력은 기업의 중요한 사회적 책임”이라며 지속적인 참여 의지를 강조했다.
한편 한길복지재단은 한길학교와 안성시장애인복지관 등 7개 산하기관을 운영하고 있다. 재단은 이번 협약을 계기로 생산과 고용이 연결되는 구조를 확대해 사회적 약자의 자립 기반을 강화하고, 지역사회와 함께하는 상생 모델을 확산해 나갈 계획이다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
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