인천폴리텍대, 부평구지속가능발전협의회와 업무협약

부평구지속가능발전협의회 업무협약식. 인천폴리텍대 제공

협약식에는 부평구지속가능발전협의회 김명수 상임대표, 이상복 기업 대표, 이성재 운영위원장 등이 참석했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 지역 맞춤형 직업교육과정 발굴과 운영, 지역 인재 양성, 지속가능한 지역 발전을 위한 협력체계 구축 등에 상호 협력하기로 했다.

최민환 학장 직무대리는 “우리 대학은 인천 부평구에 위치한 공공 직업교육기관으로서 지역 산업과 시민의 삶에 필요한 교육을 제공하고 있다”며 “앞으로도 지역과 긴밀한 협력을 통해 현장에서 바로 활용 가능한 실무 중심 교육과정을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

한편, 한국폴리텍대학 인천캠퍼스는 퇴직자와 경력단절여성을 위한 중장년특화과정, 여성재취업과정 등 생애주기별 직업교육을 확대 운영하며 고령화 시대에 대응하는 제2의 직업 기술 인재 양성에 주력하고 있다.