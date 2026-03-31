응급실 갖춘 내포어린이병원 2028년 개원…42병상 규모
소아·청소년 전문 의료시설이 없는 충남 내포신도시에 어린이병원이 2028년 문을 열 전망이다.
충남도는 31일 홍성군 홍북읍 내포신도시 의료시설용지에서 내포어린이병원 기공식을 열고 착공했다고 밝혔다.
도는 487억원을 들여 6000㎡의 부지에 건축연면적 5326㎡, 지상 3·지하 1층 규모의 어린이병원을 건립할 계획이다. 소아 전용 응급실과 7개 소아 진료실, 42개 입원 병상을 갖추고, 소아 진료 특화 병원으로 운영한다.
도는 설계 단계부터 수도권 대학병원의 자문을 반영했고, 홍성군·조달청 등과 협력해 건축 협의와 공사 원가 검토 등 주요 절차를 밟았다고 설명했다.
내포신도시는 2012년 충남도청이 이전한 이후 행정도시로 발전했지만, 상급종합병원이나 전문병원이 없어 응급·중증 환자는 대전이나 수도권 병원에서 치료받는 실정이다. 특히 소아·청소년 전문의료 기관이 없어 지역 주민들이 대책 마련을 요구해왔다.
도는 내포어린이병원을 운영하면 충남 서남부 소아 의료 접근성이 개선되고, 내포신도시 정주여건이 향상돼 수도권 공공기관 유치에도 도움될 것으로 내다봤다.
어린이병원 건립에 이어 300병상 이상 중증전문진료센터를 갖춘 병원 건립 사업도 추진한다. 내포신도시 종합의료시설을 충청·호남권 거점 병원으로 성장시켜 지역에서 대부분의 치료가 가능한 의료 체계를 구축할 계획이다.
김태흠 충남지사는 “내포어린이병원은 소아 전용 응급실과 42개의 병상을 갖춘 ‘충남 서남부권 소아 의료의 핵심 인프라’가 될 것”이라며 “부모님들이 아이를 업고 타지로 원정 진료를 갈 필요 없이 최첨단 의료 서비스를 누릴 수 있도록 하겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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