농식품부·aT, 스마트 APC 인프라 확충 박차… "산지 경쟁력 강화"
선별량 3배 '껑충'… 스마트 APC가 바꾸는 농산물 산지 유통
농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 농산물 유통 구조 개선을 위해 데이터 기반의 ‘스마트 농산물산지유통센터(APC)’ 구축에 속도를 내고 있다. 정부와 aT는 지난해까지 누적 60개소의 스마트 APC를 구축했으며, 오는 2030년까지 총 300개소로 확대할 계획이다.
스마트 APC 확산을 위해 지원 제도도 대폭 손질했다. 시설자금 지원 시 걸림돌이었던 ‘최소 사업비 5억 원’ 하한 규정을 폐지하고 평가를 간소화해, 산지 조직이 필요한 소규모 설비를 적기에 도입할 수 있도록 문턱을 낮췄다. 또한, 현장의 시행착오를 줄이기 위해 품목별 자동화 표준모델부터 ‘저비용·고효율 RFID 도입 모델’ 등 맞춤형 스마트화 가이드라인도 보급하고 있다.
아날로그 방식의 업무 환경을 바꾸는 ‘범용 APC 정보지원시스템’ 고도화도 주요 과제다. aT는 수기나 엑셀로 하던 업무를 디지털화하고, 데이터 시각화(BI)와 모바일 영농일지 기능을 대폭 강화했다. 지난해에는 전국 55개 산지 조직을 대상으로 102회의 밀착 컨설팅을 진행해 각 APC에 최적화된 맞춤형 시스템 안착을 도왔다.
이러한 정책 지원은 실제 현장의 획기적인 생산성 향상으로 이어지고 있다. 강원 영월 한반도농협의 경우 최첨단 RFID 시스템을 선도적으로 도입해 입고 처리 시간을 66% 단축하고 필요 인력을 절반으로 줄였다. 특히 일일 선별 능력을 기존 18톤에서 60톤으로 3배 이상(233%) 끌어올리며 연간 약 4,800만 원의 인건비를 절감하는 가시적인 성과를 거뒀다.
기운도 aT 유통이사는 “스마트 APC는 기후 위기와 농촌 인력 부족 등 급변하는 환경 속에서 산지의 경쟁력을 지탱할 필수 인프라”라며 “앞으로 단순 설비 보급(DX)을 넘어 데이터 지능화(AX)를 단계적으로 추진해 완성도 높은 디지털 유통 생태계를 구축하겠다”고 밝혔다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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