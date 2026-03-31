울진군·코레일, 여행가는 달 프로모션…열차 운임 ‘공짜’
경북 울진군은 4월 1일부터 5월 31일까지 두 달간 코레일 강원본부와 협력해 특별 여행 프로모션을 진행한다고 31일 밝혔다.
이번 행사는 코레일의 ‘2026년 여행가는 달 철도관광 할인 행사’와 연계해 교통비 부담없이 울진 여행을 즐길 수 있다.
참여자는 코레일 홈페이지에서 기차 자유여행 상품을 통해 울진군 여행상품을 구매한 뒤, 지역 내 지정 관광지 10곳 가운데 한 곳 이상에서 QR 인증을 하면 열차 운임 전액 할인쿠폰이 지급된다.
지정 관광지는 성류굴, 망양정, 민물고기생태체험관, 국립울진해양과학관, 왕피천케이블카, 덕구온천, 등기산스카이워크, 불영사, 은어다리, 죽변해안스카이레일 등이다.
군은 스마트폰 앱 ‘K스탬프투어’를 활용한 ‘울진여행 스탬프투어 이벤트’도 진행한다. 칙칙코스(울진역, 왕피천케이블카, 민물고기생태체험관, 성류굴, 죽변항)와 폭폭코스(후포역, 등기산스카이워크, 대풍헌, 월송정, 후포항) 중 한 코스만 완료해도 최대 1만원 상당의 모바일 커피 쿠폰을 지급한다.
또 지역 청년들이 협업해 제작한 버섯컵과 버섯차 세트를 인증 완료자 전원에게 기념품으로 증정한다.
철도 이용 관광객의 가장 큰 불편 요소인 ‘현지 이동’ 문제도 해소했다. 울진 관광택시 요금을 기존 대비 60% 인하해 4시간 3만2000원, 최대 8시간까지 이용할 수 있도록 했다.
이 밖에도 4월 11~12일에는 성류굴 벚꽃데크길 1㎞ 구간에서 버스킹 공연과 꽃으로 장식된 포토존이 운영되며, 성류굴 북부주차장 입구에서는 플라워마켓이 열린다.
이번 행사와 관련된 자세한 예매 및 이용 방법은 울진군청 홈페이지 및 코레일 홈페이지와 모바일앱 코레일톡, K스탬프투어를 통해 확인할 수 있다.
울진=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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