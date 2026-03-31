고양 지축동 ‘통일교’ 집중호우 파손 4년 만에 재개통
경기 고양시가 집중호우로 철거됐던 지축동 통일교를 경관보행교로 재설치해 3년 8개월 만에 재개통했다.
고양시는 2022년 8월 집중호우로 파손돼 철거된 지축동 ‘통일교 경관보행교(가칭)’를 새롭게 조성해 운영을 시작했다고 31일 밝혔다. 시는 개통 전날인 30일 지역주민과 관계자들이 참석한 가운데 개통식을 열고 재개통을 기념했다.
이번에 재설치된 통일교는 길이 86m, 폭 6m 규모의 보행자 전용 교량으로, 총사업비 52억원(국비 40억원·시비 12억원)이 투입됐다. 2024년 설계공모를 거쳐 2025년 6월 착공했으며, 약 9개월간의 공사를 통해 완공됐다.
새로운 교량은 단순 복구를 넘어 경관과 안전성을 동시에 고려한 점이 특징이다. 북한산 조망과 창릉천 경관과의 조화를 반영해 디자인됐으며, 설계공모와 주민설명회를 통해 지역 주민 의견도 적극 반영됐다.
구조적으로는 강관거더와 케이블 공법을 적용해 안정성을 높이는 동시에 개방감을 확보했다. 보행폭을 6m로 넓혀 어린이와 노약자, 유모차 이용자까지 편리하게 이용할 수 있도록 했다.
교량 중앙에는 북한산을 바라볼 수 있는 조망 공간이 조성됐고, 인접 녹지에는 버스킹 공연장과 주민 쉼터, 커뮤니티 공간이 마련될 예정이다. 야간에는 아치 구조물에 그라데이션 조명이 적용되고, 바닥에는 움직이는 조명 이미지가 연출돼 색다른 야경을 제공한다. 시는 이번 통일교 경관보행교가 주민 친화형 공간이자 지역의 새로운 랜드마크로 자리잡을 것으로 기대하고 있다.
이동환 고양시장은 “주민들의 오랜 염원이 담긴 통일교를 예정보다 빠르게 개통하게 돼 뜻깊다”며 “지역 단절 해소와 시민 일상 회복은 물론, 지역 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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