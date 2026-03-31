전북대–퍼듀대 공동연구소 출범…피지컬 AI·방산 협력 본격화
공동연구·복수학위 추진…산학연 결합 글로벌 연구 거점 구축
현대로템 등 참여…대형 R&D·기업 연계 프로젝트 확대
전북대학교가 미국 퍼듀대학교와 손잡고 첨단산업 분야 공동연구 거점을 마련했다. 피지컬 AI와 방위산업을 중심으로 국제 공동연구와 산학협력이 본격화된다.
전북대는 31일 교내 산학융합플라자에서 ‘전북대-퍼듀대 고등연구소(JBNU-Purdue Research Institute, JPRI)’ 개소식을 열었다.
이번 연구소는 양 대학이 교육·연구·산학협력을 연계해 운영하는 공동 플랫폼으로, 교류를 넘어 연구개발(R&D)과 인재 양성을 함께 추진하는 구조로 설계됐다.
양측은 교수 공동임용과 공동연구 수행, 학부·대학원 교환학생 프로그램, 복수학위 과정 등을 단계적으로 확대할 계획이다.
연구소에는 전북대 18개 학과 25명의 교수가 참여하고, 퍼듀대 연구진이 공동으로 연구를 수행한다. 여기에 현대로템과 DH오토넥스 등 산업계도 참여해 기업 연계 연구와 정부 대형 과제 공동 기획이 추진될 예정이다.
전북대는 특히 피지컬 AI와 첨단 방위산업 분야를 핵심 협력 영역으로 설정했다. 퍼듀대 연구진과의 협업을 통해 관련 기술 경쟁력을 높이고, 융합형 인재 양성 체계도 강화한다는 구상이다.
퍼듀대는 공학·항공우주·반도체 분야에서 경쟁력을 갖춘 미국 대표 연구중심대학으로, 글로벌 기업과의 협력 경험을 바탕으로 첨단 기술 연구를 수행해 왔다.
이번 협력은 정부의 거점국립대 육성 정책과 국제 공동연구 확대 기조와도 맞물린다. 전북대는 공동연구소를 기반으로 글로벌 연구 네트워크를 확대하고, 지역과 연계된 산업 경쟁력 강화로 이어간다는 계획이다.
양오봉 전북대 총장은 “퍼듀대와의 협력을 통해 교육과 연구 역량을 끌어올리고 글로벌 수준의 연구 거점을 구축하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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