전남대, AI로 소 수정란 품질 정밀 판별…기술 상용화

이식 성공률 높여 농가손실 감소 기대

숙련자 경험 의존서 데이터 기반 전환

생성형 AI로 만들어진 이미지입니다.

전남대 김대현 교수를 비롯해 한경국립대 이준구 교수, 경북대 권우성 교수, 전북대 문준호 교수 등 4개 대학 연구진도 참여헤 권역별 실증 연구를 수행할 예정이다.