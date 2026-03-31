전남대, AI로 소 수정란 품질 정밀 판별…기술 상용화
이식 성공률 높여 농가손실 감소 기대
숙련자 경험 의존서 데이터 기반 전환
전남대학교가 인공지능(AI)을 활용해 소 수정란의 품질을 정밀하게 판별함으로써, 축산업의 수익 구조를 근본적으로 바꾸는 기술 상용화에 나산다.
31일 전남대에 따르면 전남대를 비롯한 4개 대학이 참여하는 ‘AI 기반 소 수정란 등급판별 시스템의 현장 실증 연구’ 과제가 한국농업기술진흥원(KGOT)의 지원으로 본격 추진된다.
이번 과제는 총 2억8800만 원 규모로, 인공지능 기술과 축산 분야의 융합을 통해 수정란 품질 판별의 객관성을 확보하고 이식 성공률을 향상시키는 것을 목표로 한다. 이를 통해 축산농가의 생산성과 수익 증대에 기여할 것으로 기대된다.
특히 AI 기반의 수정란 등급 판별 정확도가 향상을 통해 우량 송아지 생산이 확대되고, 이는 농가의 경제적 부담을 줄이는 동시에 축산업 전반의 생산성과 수익 구조를 안정화하는 데 기여할 전망이다.
연구는 연간 6~7만개 생산되는 국내 소 수정란(개당 약 25만원)의 발달 단계와 품질을 농가 현장에서 객관적으로 판별할 수 있도록 AI 기반 시스템을 실증하는 데 중점을 둔다. 기존에는 숙련자 경험에 의존하던 판별 과정을 데이터 기반으로 전환함으로써, 축산 현장의 불확실성을 줄이고 효율성을 높일 것으로 전망된다.
해당 연구는 전남대 동물자원학부 김대현 교수와 인공지능학부 김미수 교수가 공동연구를 통해 특허로 출원한 ‘소 수정란 등급판별 AI’ 기술을 기반으로 추진된다. 이미 기술적 기반이 확보된 상태에서 현장 실증이 이루어지는 만큼 기술 완성도와 적용 가능성이 더욱 높을 것으로 기대를 모으고 있다.
연구진은 각 권역별 농가에서 수정란 이미지를 활용해 등급을 판별하고, 이후 이식 결과를 바탕으로 수태율을 추적·분석함으로써 시스템의 실효성을 검증할 계획이다. 전남대 김대현 교수를 비롯해 한경국립대 이준구 교수, 경북대 권우성 교수, 전북대 문준호 교수 등 4개 대학 연구진도 참여헤 권역별 실증 연구를 수행할 예정이다.
연구 주관책임자인 김대현 교수SMS “이번 사업 수주를 위해 선행연구로 수행된 2025년 전남대학교 RISE 사업과, 4개 대학이 긴밀하게 협의할 수 있었던 2025년 RPM사업(P1형) 지원에 깊이 감사드린다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사