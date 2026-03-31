국민연금, 카카오와 AI 협력…공공서비스 전환 본격화
공공기관 첫 협업…민간 플랫폼 결합 ‘AI 행정’ 시동
대국민 서비스·업무 혁신 추진…연내 실행계획 수립
국민연금공단이 카카오와 손잡고 인공지능(AI) 기반 공공서비스 전환에 나섰다. 공공기관이 민간 플랫폼 기업과 협력해 AI 행정을 추진하는 첫 사례로 공공부문 디지털 전환 흐름이 본격화되는 모습이다.
국민연금공단은 카카오와 ‘인공지능 기술 협력 및 공공서비스 혁신을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 31일 밝혔다.
이번 협약은 AI 기술을 활용해 대국민 서비스와 내부 업무를 동시에 혁신하기 위해 마련됐다. 단순 기술 도입을 넘어 공공서비스 전반을 AI 기반으로 재설계하겠다는 구상이다.
양측은 AI 기반 대국민 서비스 및 플랫폼 고도화, AI 기반 업무 혁신 및 행정 협업 플랫폼 구축, AI 보안 기준 마련 및 적용 사례 발굴, 사회적 가치 실현 및 지역 상생 협력 등을 공동 추진하기로 했다.
특히 카카오의 플랫폼·AI 기술과 국민연금의 행정 데이터를 결합해 민원 처리와 정보 제공 체계를 개선하는 데 무게가 실릴 것으로 보인다. 공공기관이 보유한 데이터와 민간 기술을 결합하는 방식의 협업 모델이라는 점에서 의미가 있다.
양 기관은 올해 안에 세부 실행 계획을 수립하고 단계적으로 사업을 추진할 예정이다.
김성주 국민연금공단 이사장은 “AI 기술을 활용해 국민이 보다 쉽고 정확하게 서비스를 이용할 수 있도록 하겠다”며 “공공과 민간이 협력하는 AI 전환 모델을 만들어가겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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