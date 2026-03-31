국민연금, 카카오와 AI 협력…공공서비스 전환 본격화

공공기관 첫 협업…민간 플랫폼 결합 ‘AI 행정’ 시동

대국민 서비스·업무 혁신 추진…연내 실행계획 수립

31일 김성주 국민연금공단 이사장과 정신아 카카오 대표가 ‘인공지능 기술 협력 및 공공서비스 혁신을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 국민연금 제공

국민연금공단이 카카오와 손잡고 인공지능(AI) 기반 공공서비스 전환에 나섰다. 공공기관이 민간 플랫폼 기업과 협력해 AI 행정을 추진하는 첫 사례로 공공부문 디지털 전환 흐름이 본격화되는 모습이다.