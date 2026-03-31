제주~인천 직항, 5월 12일부터 주 2회 띄운다
제주항공, 8월 7일까지 시범 운항
제주항공이 오는 5월 12일부터 8월 7일까지 제주~인천 노선을 주 2회 일정으로 시범 운항한다.
운항 일정은 5월 30일까지 화요일과 토요일, 6월 1일부터 월요일과 금요일로 조정된다.
편성된 운항 시간은 제주국제공항에서 오후 3시55분 출발, 인천국제공항 도착 오후 5시10분이며, 인천 출발은 오후 6시5분, 제주 도착은 오후 7시25분이다. 단, 취항 첫날은 오전 시간대에 특별 운항이 진행된다.
이번 노선 개설로 인천국제공항을 통해 입국한 외국인 관광객은 김포공항을 경유하지 않고 곧바로 제주로 이동할 수 있게 됐다.
제주관광 빅데이터서비스에 따르면 지난해 제주를 찾은 외국인 관광객은 224만2187명으로, 2024년 대비 17.7% 증가했다.
해외여행을 떠나는 제주도민과 인천·경기 서북부 지역 주민의 이동 편의성도 향상될 전망이다.
제주항공은 취항을 기념해 4월 1일부터 19일까지 항공권 할인 프로모션을 진행한다. 편도 총액은 1만3100원부터 구매 가능하며, 왕복 운임 기준 최대 1만원의 할인 코드를 제공한다.
가정의 달을 맞아 5월 출발 항공권을 소아 포함 3명 이상 예약 시 소아 항공운임을 전액 면제하는 이벤트도 마련했다.
제주항공 관계자는 “제주~인천 노선 취항을 통해 지방 관광의 균형 성장과 지역 간 이동 편의를 높이는 데 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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