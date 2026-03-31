전북, 삼성과 청년 지원 맞손…‘민관 결합 모델’ 가동

재정·공간·교육 연계…청년단체 육성·자립준비청년 지원 병행

희망터·희망디딤돌 결합…“정책·ESG 결합 구조 본격화”

31일 전북도청에서 김관영 도지사와 송규종 삼성물산 사장, 정효명 삼성전자 부사장이 '전북 청년 지원을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 전북도 제공

전북특별자치도가 삼성물산·삼성전자와 손잡고 청년 지원을 위한 민관 협력 모델을 본격 가동한다. 기업의 사회공헌과 지자체 정책을 결합해 청년단체 육성과 자립준비청년 지원을 동시에 추진하는 구조다.