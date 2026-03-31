전북, 삼성과 청년 지원 맞손…‘민관 결합 모델’ 가동
재정·공간·교육 연계…청년단체 육성·자립준비청년 지원 병행
희망터·희망디딤돌 결합…“정책·ESG 결합 구조 본격화”
전북특별자치도가 삼성물산·삼성전자와 손잡고 청년 지원을 위한 민관 협력 모델을 본격 가동한다. 기업의 사회공헌과 지자체 정책을 결합해 청년단체 육성과 자립준비청년 지원을 동시에 추진하는 구조다.
전북도는 31일 전북도청에서 김관영 전북도지사와 송규종 삼성물산 사장, 정효명 삼성전자 부사장 등이 참석한 가운데 ‘전북 청년 지원 업무협약(MOU)’을 체결했다.
이번 협약은 삼성의 ‘청년희망터’와 ‘희망디딤돌’ 사업을 도의 청년 지원 체계와 연계한 데 초점을 맞췄다. 재정 지원과 공간 제공, 역량 교육, 협업 프로그램 등 4개 축을 통해 청년 정책의 실행력을 높이겠다는 구상이다.
청년희망터 사업은 지역 청년단체 육성에 방점이 찍혀 있다. 삼성은 익산 ‘미담보담’, 남원 ‘쓰임’, 전주 ‘블레씽’ 등 7개 단체를 지원해 왔으며, 올해 남원 ‘52헤르츠 고래들’과 ‘산내청년공간 틈새’를 추가할 예정이다.
전북도 역시 청년마을 만들기와 청년공동체 활성화 사업 등을 통해 매년 32개 이상의 청년단체를 육성하고 있다. 양측 자원이 결합될 경우 초기 조직화부터 사업화, 지역 정착, 일자리 창출까지 단계별 지원 체계가 강화될 것으로 보인다.
자립준비청년 지원도 병행된다. 2021년 전주에 문을 연 ‘희망디딤돌 전북센터’는 삼성전자 임직원 후원을 기반으로 운영돼 왔으며, 보호 종료 청년의 주거와 자립을 지원하는 시설이다.
현재 센터는 보호아동과 자립준비청년을 대상으로 생활실 22실과 체험실 4실 등을 운영하고 있다. 전북도와 삼성은 시설 노후화에 따른 개보수 비용을 공동 분담해 안정적인 운영 기반을 강화하기로 했다.
송규종 삼성물산 사장은 “전북도와 협력을 통해청년들이 지역을 이끄는 인재로 성장하길 기대한다”고 말했다.
정효명 삼성전자 부사장은 “희망디딤돌 사업이 자립준비청년의 안정적인 미래를 위한 기반이 되도록 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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