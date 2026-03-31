정선 문화관광 활성화…‘아리아라리’, ‘뗏꾼’ 상설공연 시작
강원도 정선군이 지역 대표 공연 콘텐츠인 뮤지컬 퍼포먼스 ‘아리아라리(사진)’와 ‘뗏꾼’의 상설공연을 내달 2일부터 본격적으로 시작한다.
지역 고유의 문화자원을 공연 콘텐츠로 발전시키고 이를 바탕으로 지역 문화의 가치 확산과 공연 콘텐츠 경쟁력 강화에 나서려는 취지다.
‘아리아라리’는 4월 2일부터 11월 27일까지 정선아리랑센터에서 상설공연한다. 정선 5일장(매월 2·7일)이 열리는 날 오후 2시에 무대에 오른다.
정선아리랑의 한과 흥, 삶의 이야기를 현대적인 음악과 무대 연출, 퍼포먼스로 재구성한 작품으로 전통과 현대가 조화를 이루는 정선의 대표 공연 콘텐츠로 평가받고 있다.
배우들의 생동감 있는 연기와 현장감 넘치는 무대, 감각적인 영상과 조명 연출이 어우러져 관람객에게 깊은 몰입감과 감동을 선사한다.
‘뗏꾼’은 정선군립아리랑예술단이 참여하는 공연이다. 4월 4일부터 11월 28일까지 매주 토요일 상설공연으로 운영된다.
과거 남한강 상류에서 뗏목을 이용해 물자를 운반하던 정선 사람들의 삶과 애환, 공동체 정신을 역동적인 퍼포먼스로 풀어낸 작품이다. 지역의 역사와 생활상을 생생하게 담아낸 것이 특징이다.
박진감 넘치는 군무와 전통적 요소를 결합한 무대 연출은 관람객에게 색다른 볼거리를 제공하며, 정선만의 차별화된 공연 콘텐츠로 의미를 더하고 있다.
군 관계자는 31일 “‘아리아라리’와 ‘뗏꾼’ 상설공연은 정선의 문화와 이야기를 담은 대표 콘텐츠로 관람객들에게 차별화된 문화예술 경험을 제공할 것”이라며 “앞으로도 지역 문화자원을 활용한 다양한 공연 콘텐츠를 지속해서 발굴 육성해 정선의 문화 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.
정선=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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