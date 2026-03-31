넥슨 ‘메이플스토리’, kt wiz와 두 번째 브랜드데이
넥슨은 kt wiz 프로야구단과 협업해 두 번째 ‘메이플스토리’ 브랜드데이를 진행한다고 31일 밝혔다.
지난해에 이어 실시하는 이번 ‘메이플스토리 데이’는 다음 달 11일과 12일 양일간 수원 KT 위즈 파크에서 열리는 경기에서 선보인다.
이번 컬래버레이션은 메이플스토리의 대표 캐릭터인 핑크빈과 예티가 주인공으로 등장해 현장 이벤트와 이닝 이벤트를 진행한다.
행사를 기념하는 컬래버 상품도 출시된다. kt wiz 온·오프라인 스토어에서 메이플스토리 IP로 꾸민 유니폼과 모자, 크로스백, 티켓 홀더 등 MD 굿즈를 정해진 일정에 따라 공개할 계획이다.
넥슨은 지난해 6월에도 kt wiz와 협업해 메이플스토리 IP 최초의 스포츠 협업 사례를 선보인 바 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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