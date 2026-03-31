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넥슨 ‘메이플스토리’, kt wiz와 두 번째 브랜드데이

입력:2026-03-31 13:00
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​넥슨은 kt wiz 프로야구단과 협업해 두 번째 ‘메이플스토리’ 브랜드데이를 진행한다고 31일 밝혔다.

지난해에 이어 실시하는 이번 ‘메이플스토리 데이’는 다음 달 11일과 12일 양일간 수원 KT 위즈 파크에서 열리는 경기에서 선보인다.

이번 컬래버레이션은 메이플스토리의 대표 캐릭터인 핑크빈과 예티가 주인공으로 등장해 현장 이벤트와 이닝 이벤트를 진행한다.

​행사를 기념하는 컬래버 상품도 출시된다. kt wiz 온·오프라인 스토어에서 메이플스토리 IP로 꾸민 유니폼과 모자, 크로스백, 티켓 홀더 등 MD 굿즈를 정해진 일정에 따라 공개할 계획이다.

넥슨은 지난해 6월에도 kt wiz와 협업해 메이플스토리 IP 최초의 스포츠 협업 사례를 선보인 바 있다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

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