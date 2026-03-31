김한종 장성군수 예비후보 “장성~광주 잇는 트램 구축” 공약
장성~첨단3지구 13㎞ 연결
“지속가능한 성장 기반 마련”
더불어민주당 김한종(사진) 전남 장성군수 예비후보가 첨단3지구와 장성읍을 연결하는 트램 설치 공약을 제시했다.
김 예비후보는 “광주 첨단3지구부터 장성읍, 장성역을 잇는 총 연장 13㎞ 규모 광역 교통망(트램)을 구축해 장성과 광주 간 생활·경제권 통합을 추진하겠다”고 31일 밝혔다.
사업비는 총 3000억원 상당으로 국비 60%·지방비 40%를 투입하겠다는 계획이다. 사업 기간은 2031년부터 2042년까지다. 노선은 첨단3지구를 출발해 국도1호선 인근과 남면 소재지를 거쳐 장성역까지 이어지는 구조다.
김 예비후보는 정부 국정과제인 교통혁신 인프라 확충과 전남·광주 통합 교통망 구축 정책과 연계해 추진하겠다는 방침이다. 김 예비후보는 “안정적이고 지속가능한 교통수단 도입을 통해 단일 생활권 형성과 교통 체계 개선을 동시에 달성하겠다”는 말했다.
김 예비후보는 구체적인 사업 일정도 제시했다. 2027년 사전타당성 조사와 2028년 업무협약 체결을 시작으로, 2030년 도시철도망 구축계획 반영, 2032년 예비타당성 조사, 이후 기본계획 수립과 설계를 거쳐 2037년 착공, 2042년 준공이 목표다.
김 예비후보는 “교통 인프라 확충은 기업 유치와 인구 유입을 촉진하는 핵심 요소”라며 “광역 트램 구축을 통해 지역경제 활성화와 지속가능한 도시 성장 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.
장성=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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