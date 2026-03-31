김한종 장성군수 예비후보 “장성~광주 잇는 트램 구축” 공약

장성~첨단3지구 13㎞ 연결

“지속가능한 성장 기반 마련”

김 예비후보는 구체적인 사업 일정도 제시했다. 2027년 사전타당성 조사와 2028년 업무협약 체결을 시작으로, 2030년 도시철도망 구축계획 반영, 2032년 예비타당성 조사, 이후 기본계획 수립과 설계를 거쳐 2037년 착공, 2042년 준공이 목표다.