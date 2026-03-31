‘파죽지세’김효주, 내친 김에 3연승 간다…신설 대회 아람코 챔피언십 출전

‘공김(효주)증’ 걸린 넬리와 우승 경쟁 예상

2013년 박인비 이후 한국 선수 3연승 도전

김세영·이미향·유해란·고진영·황유민도 출전



오는 4월 3일(한국시간)부터 6일까지 나흘간 미국 네바다주 라스베이거스 섀도 크리크 골프코스에서 열리는 아람코 챔피언십에서 시즌 3연승에 나선 김효주. AP연합뉴스

김효주가 3연승에 성공할 경우 역대 한국 선수 6번째로 LPGA투어 통산 10승을 달성한다.

세계랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)을 비롯해 3위 김효주에게 밀려 4위로 떨어진 찰리 헐(영국), 5위 이민지(호주), 6위 야마시타 미유(일본), 7위 리디아 고(뉴질랜드), 8위 해나 그린(호주), 9위 로티 워드(잉글랜드) 등 톱 랭커들이 대거 출동한다.