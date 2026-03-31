SOOP, 2026 LCK 정규 시즌 생중계… 다각도 시청 환경 제공
SOOP이 ‘2026 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK)’ 정규 시즌을 생중계한다.
이번 시즌은 전반부와 후반부로 나뉘어 운영된다. 4월부터 5월까지의 전반부는 10개 팀이 더블 라운드 로빈 방식으로 대결하며 성적에 따라 상위 5개 팀은 레전드 그룹, 하위 5개 팀은 라이즈 그룹으로 분류된다.
7월부터 시작되는 후반부에서는 각 그룹 내 맞대결을 통해 최종 순위를 가린다.
SOOP은 오는 1일 한화생명e스포츠와 한진 브리온의 개막전을 시작으로 정규 시즌 전 경기를 생중계한다. 경기는 매주 수요일부터 일요일까지 하루 두 경기씩 진행된다.
시청자들은 PC와 모바일 앱, IPTV, 스마트 TV 등 다양한 플랫폼을 통해 고화질 중계를 시청할 수 있다. 특히 공식 중계 외에도 7개 구단과의 파트너십을 기반으로 한 스트리머들의 응원 방송도 함께 제공된다.
T1과 협업한 단독 오리지널 콘텐츠를 포함해 구단별 비하인드 영상과 선수 개인 방송 등 연계 콘텐츠도 순차적으로 공개할 예정이다.
유저 참여를 독려하기 위해 미션형 이벤트와 경기 결과를 맞히는 승부예측 콘텐츠를 운영하고 시청 중 보상을 획득할 수 있는 드롭스 이벤트도 진행한다.
SOOP은 LCK 외에도 중국 LPL과 유럽 LEC 등 글로벌 e스포츠 중계를 지속적으로 확장한다는 방침이다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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