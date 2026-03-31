대구경찰청, 중국 거점 보이스피싱 조직원들 송치
대구경찰청은 중국을 거점으로 보이스피싱을 한 혐의(전기통신금융사기 피해방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 등)로 A씨 등 조직원 10명을 검찰에 구속 송치했다고 31일 밝혔다.
같은 혐의로 B씨 등 또 다른 조직원 10명도 불구속 송치했다. 또 해외에 체류 중인 조선족 총책 등 3명은 인터폴 적색수배하고 국내에서 도주 중인 조직원 3명은 지명수배했다.
경찰에 따르면 이들은 2024년 7월부터 1년여 동안 중국 청도, 옌타이 지역 등에 콜센터 5개를 마련한 뒤 보이스피싱 범죄를 저질러 국내 피해자 81명으로부터 130억원 상당을 편취한 혐의를 받고 있다.
이들은 대포폰으로 ‘카드 명의가 도용된 것 같다’는 내용의 문자를 무작위로 보낸 뒤 이에 속아 전화를 걸어온 피해자들을 상대로 금융감독원이나 검찰 직원인 것처럼 행동하며 계좌에 있는 돈을 인출해 수거책에 전달하도록 지시한 것으로 조사됐다.
경찰은 해외 체류 중인 총책과 도주 중인 조직원들을 검거하기 위해 수사력을 집중할 방침이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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