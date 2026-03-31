경주벚꽃마라톤 4월 4일 개최…1만5000명 참가
경북 경주시는 오는 4월 4일 오전 8시 보덕동행정복지센터 앞 도로에서 ‘제33회 경주벚꽃마라톤대회’를 개최한다고 31일 밝혔다.
이번 대회는 경주시와 경주시체육회가 공동으로 주최·주관하며, 보문호수와 도심 벚꽃길을 따라 하프코스·10km·5km 등 세 종목으로 진행된다.
올해는 국내외 마라톤 동호인 1만5000여 명이 참가할 예정으로, 이 가운데 25개국 600여 명의 외국인이 포함돼 마라톤대회로서 위상을 이어간다.
대회 시작 전인 오전 7시 40분에는 공군 특수비행팀 ‘블랙이글스’가 에어쇼를 선보인다. 국산 초음속 항공기 T-50 기종을 활용한 고난도 편대비행과 공중 기동이 펼쳐진다. 다만 기상 상황에 따라 공연은 취소될 수 있다.
시는 안전한 대회 운영을 위해 주요 구간에 의료진과 구급차를 배치하고, 경찰·소방 당국과 협력해 교통 및 안전관리를 강화할 방침이다.
대회 당일 오전 7시부터 11시까지 보문관광단지와 시내 주요 도로에서는 단계적 교통 통제가 이뤄진다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “경주벚꽃마라톤대회는 천년고도의 봄을 체험할 수 있는 대표적인 스포츠 관광 콘텐츠”라며 “안전하고 성공적인 대회 운영으로 참가자와 관광객 모두에게 의미 있는 시간을 제공하겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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