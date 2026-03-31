충남도, 한국환경공단 등 공공기관에 이전제안서 발송
충남도는 정부의 2차 공공기관 이전에 대비해 수도권 공공기관과 공직 유관단체에 이전 제안서를 발송했다고 31일 밝혔다.
도는 한국환경공단, 한국과학기술연구원, 한국환경산업기술원, 한국산업기술진흥원, 한국국방연구원 등에 제안서를 발송해 충남혁신도시(내포신도시)의 경쟁력을 강조했다.
먼저 전국 혁신도시 중 유일한 도청 소재지인 점과 40대 이하 인구 비율이 75%에 달하는 점을 내세웠다.
4만여 세대의 공동주택과 한옥주택 등 다양한 주거 유형을 갖추고 있는 점과 도시리브투게더(공공임대주택) 공급 등 주거 지원 정책도 강조했다.
서부내륙고속도로 개통 등 교통 기반시설이 확충된 점과 45개 기업이 입주한 내포 도시첨단산업단지 등 일자리 기반이 마련된 점도 강점으로 홍보했다.
2028년 개원 예정인 소아전문병원을 시작으로 300병상 규모의 종합의료시설을 단계적으로 늘려 의료 대응 체계를 강화할 계획도 밝혔다.
도 관계자는 “충남혁신도시는 수도권과 세종을 잇는 입지와 행정, 산업, 정주 기반을 갖춘 공공기관 이전 최적지”라며 “제2차 공공기관 이전 시 종사자들의 정주 만족도를 높일 수 있도록 하겠다”고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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