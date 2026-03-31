대구경제 역성장 빨간불…출구가 안 보인다
대구지역 경제가 오랜 침체에서 벗어나지 못하고 오히려 더 악화되는 추세다. 행정통합 등 지역경제 회생을 위해 시도한 노력들이 번번이 좌절되며 대구를 점점 더 무기력하게 만들고 있다는 평가다.
31일 국가데이터처가 최근 발표한 ‘2025년 연간 및 4분기 실질 지역내총생산(잠정)’에 따르면 대구시의 지난해 연간 GRDP(지역내총생산) 성장률은 -1.3%였다. 제주도(-2%)와 전남도(-1.8%)에 이어 전국 17개 광역시·도 중에서 세 번째로 낮은 수치다. 전국 평균(1%)과의 차이도 컸다.
대구지역 경제 수치는 수렁으로 빠지는 모양새다. 2023년 대구 연간 GRDP 성장률은 0.1%로 사실상 성장을 멈췄고 2024년에는 -0.8%로 역성장에 진입했다. 대구는 3년 연속 GRDP 성장률 전국 최하위 그룹에 속해 있다. 산업별로는 건설업 부진이 두드러진 것으로 파악됐다. 1인당 GRDP는 30년 넘게 전국 꼴찌를 기록하고 있다. 제조업 중심의 지역산업 구조를 벗어나는데 어려움을 겪고 있기 때문인 것으로 풀이된다. 이 통계는 확정 통계가 아니어서 수치가 수정될 수도 있지만 전반적인 추세를 파악하는 데는 무리가 없다.
대구지역 경제 회생을 위해 야심차게 준비했던 사업들은 번번이 벽에 부딪혔다. 대구·경북 최대 현안사업으로 불리던 대구경북 민·군 통합공항(TK공항) 건설은 예산 확보 문제에 가로막혀 난항을 겪고 있다. TK공항과 다른 지역 현안사업들을 모두 해결할 수 있는 방법으로 행정통합이 제시되면서 지역에서 열풍이 불었지만 여야 대치와 야당 내분 등으로 역시 좌절됐다. 굵직한 사업들의 연기가 불가피해지면서 남부권 경제성장 축 도약이라는 대구시의 청사진도 빛이 바랬다. 대구시도 이런 상황을 잘 알아 산업구조 개선에 적극적으로 나서고 있다. 대구를 AX(인공지능 전환)와 로봇 거점도시로 육성하려고 노력 중이다. 하지만 체질개선이 단시간에 이뤄지기 어려워 당장 뚜렷한 변화가 나타나기는 어려울 전망이다.
이처럼 반복된 좌절에 따른 시민들의 무기력함과 분노가 이번 지방선거에서 표출되고 있다는 평가다. 보수정당의 텃밭이라고 불리던 지역이었지만 최근 대구시장 선거와 관련해 더불어민주당 후보가 대세로 떠오르는 이례적인 상황이 연출되고 있다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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