25년 숙원 ‘영남알프스 케이블카’ 법정 공방

울주군, 보완 요구 성실히 이행… 절차적 타당성 따질 것

앞서 낙동강청은 지난해 말 환경영향평가 협의 과정에서 신불산 억새평원과 군립공원 일대의 희귀 동·식물 서식지 훼손 우려, 상부 정류장 뒤쪽 암석굴의 낙석·붕괴 위험, 사업 경제성 부족 등을 사유로 ‘재검토’ 의견을 내놓으며 사업에 제동을 걸었다.

영남알프스 케이블카 사업은 울주군 상북면 복합웰컴센터에서 신불산 억새평원까지 2.46㎞ 구간에 10인승 곤돌라를 설치하는 프로젝트다.

총사업비 644억 원 전액을 민간이 투자하며, 완공 후 시설을 울주군에 기부채납하고 20년간 운영권을 갖는 방식으로 추진된다.