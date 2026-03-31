반갑다 벚꽃시즌…유통가는 봄철 디저트 경쟁·이동형 편의점은 5배↑
벚꽃 개화 시기가 평년보다 약 열흘가량 앞당겨지면서 유통업계가 봄 시즌 상품을 잇달아 선보이고 있다. 딸기·체리 등 베리류를 활용한 산뜻한 디저트를 중심으로 소비자 입맛에 계절감을 더하려는 전략이다.
31일 업계에 따르면 이마트24는 봄 시즌을 겨냥한 디저트 5종을 출시한다고 밝혔다. 베리류를 활용해 상큼한 맛을 강조하고, 밝은 보랏빛 패키지를 적용해 시각적 계절감도 살렸다. 대표 상품인 ‘핑크블랙슈크림빵’은 블랙 번에 슈크림을 채우고 딸기 초콜릿을 더해 달콤함과 상큼함을 동시에 구현했다. 이 밖에 ‘떠먹는 베리슈크림’, ‘핑크블라썸 슈크림모나카’ 등도 함께 선보인다.
카페 프랜차이즈도 봄 한정 메뉴를 강화하고 있다. 폴 바셋은 체리블라썸 콘셉트의 신제품 5종을 출시했다. 체리블라썸 아이스크림과 카페라떼, 말차 라떼, 요거트 프라페 등으로 구성됐으며, 벚꽃을 닮은 분홍색과 은은한 꽃향을 강조했다.
할리스도 캐릭터 협업을 앞세운 봄 시즌 메뉴를 선보였다. 인기 캐릭터 ‘미피’와 협업해 애플망고 라떼와 말차 음료, 케이크 등으로 구성된 시즌 메뉴를 출시했다. 이번 메뉴는 과일과 말차를 조합해 봄철에 어울리는 산뜻한 맛을 강조했으며, 음료 구매 시 협업 슬리브를 랜덤으로 제공하는 등 캐릭터 요소를 더했다.
이디야커피는 쑥, 오미자, 매실 등 전통 식재료를 활용한 음료 3종을 선보이며 계절감과 건강 이미지를 동시에 겨냥했다. 화사한 색감과 산뜻한 풍미를 강조했으며, 일부 제품에는 저당 콘셉트를 적용했다. 이번에 출시한 제품은 ‘거문도 쑥 라떼’, ‘저당 문경오미자 에이드’, ‘저당 하동매실 그린티’ 등이다.
카페 일마지오도 ‘스트로베리 인 스프링 피크닉’을 콘셉트로 딸기구아바에이드, 딸기비타민주스, 딸기요거트라떼 등 봄 시즌 음료를 선보였다. 딸기와 구아바, 요거트 등을 조합해 상큼함과 부드러운 식감을 강조한 것이 특징이다.
야외 활동이 증가하면서 봄철 나들이 수요를 겨냥한 유통업계의 대응도 확대되고 있다. 디저트 브랜드 노티드는 피크닉 수요를 겨냥한 ‘애프터눈티 투고 세트’로 호응을 얻었다. 대표 디저트와 브런치 메뉴 12종을 3만9900원에 구성한 이 상품은 카카오톡 예약하기를 통해 선보인 직후 물량이 빠르게 소진됐으며, 추가 물량도 대부분 판매됐다.
CU는 피크닉과 지역 축제 현장을 직접 찾아가는 이동형 점포 운영을 통해 현장 수요 대응을 강화하고 있다. 이동형 편의점은 3.5t 화물차를 개조해 진열대와 냉장·냉동 설비, 조리 기기, 결제 시스템 등을 갖춘 형태로, 행사장이나 야외 현장 등 고정 점포가 부족한 지역에 투입된다. 특히 지역 축제, 스포츠 경기, 대학가 행사 등 단기간 유동 인구가 집중되는 곳에서 활용도가 높다.
CU에 따르면 4월 천안·과천 등 주요 벚꽃 축제를 중심으로 예정된 이동형 편의점 출동 건수는 전년 동월 대비 약 5배 증가할 것으로 예상된다. 올해 3월까지 누적 출동 건수 역시 지난해 같은 기간보다 4배 늘었다. CU는 봄철 지역 축제 확대 흐름에 맞춰 이동형 점포 운영을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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