인제 평화체육관 헬스장 4월 1일 개방…체육인프라 확충
강원도 인제군 서화 평화체육관 내 헬스장이 4월 1일부터 군민에게 전면 개당된다.
군은 주민 건강 증진과 생활체육 활성화를 위해 서화 평화체육관 체력단련실 운영을 시작한다고 31일 밝혔다.
서화면 천도리 일원에 조성된 서화 평화체육관은 총사업비 141억원이 투입된 생활체육시설이다.
연면적 2980㎡ 규모로 체육관과 체력단련실, 사무실, 다목적실 등을 갖췄다. 외부에는 전천후 테니스장과 풋살장 등 주민들이 함께 이용할 수 있는 체육공간이 들어섰다.
헬스장은 매주 수요일부터 일요일까지 오전 9시부터 오후 9시까지 운영되며, 공휴일은 휴관한다.
이용요금은 1회 3000원으로 책정해 주민들의 부담을 낮췄다.
이번 개방으로 주민들은 가까운 곳에서 보다 편리하게 공공 체육시설을 이용할 수 있게 됐다.
남면 전지훈련장과 상남면 라이딩센터 내 시설도 운영 여건을 고려해 효율적인 활용 방안을 검토하는 등 군민들의 생활체육 참여 기반 확대에 힘쓸 방침이다.
군 관계자는 “서화 평화체육관 헬스장 개방으로 주민들의 생활체육 참여 기회가 더욱 넓어질 것으로 기대한다”며 “앞으로도 지역별 체육시설 활용도를 높여 군민들이 보다 편리하게 공공 체육서비스를 이용할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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