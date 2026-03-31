의정부시, 동부간선로 등 주요 도로 ‘밀착 정비’ 추진

“시민이 체감할 수 있는 적극적인 도로 행정을 펼치고, 정기 순찰과 선제 정비를 통해 안전 사각지대 없는 도로 환경을 만들어가겠다”고 밝혔다.

경기 의정부시가 주요 간선도로 사각지대까지 포함한 ‘밀착 정비’에 나섰다.의정부시는 도로관리과 소속 ‘도로안전기동반’을 투입해 동부간선로, 서부로, 동일로, 금신로 등 관내 주요 도로를 대상으로 환경 정비와 시설 점검을 본격 추진하고 있다고 31일 밝혔다. 이번 조치는 차량 통행량이 많은 도로의 효율적 관리와 안전성 강화를 위한 것이다.정비의 핵심은 중앙분리대 하부, 도로 위 안전지대, 배수로 등 그동안 관리가 어려웠던 구간에 대한 집중 관리다. 기동반은 중앙분리대(철재 가드레일) 하부에 쌓인 미세먼지와 분진, 각종 퇴적물을 제거해 비산먼지 발생을 줄이고 도시 미관 개선에도 기여하고 있다.또한 도로 위 안전지대에 무단 투기된 생활 쓰레기를 수거하고 노면 정밀 청소를 병행해 운전자 시야 확보와 쾌적한 주행 환경 조성에 힘쓰고 있다.우기를 앞두고 배수 시설 정비도 병행된다. 주요 도로와 지하차도 내 배수로 및 빗물받이에 쌓인 퇴적물을 준설해 집중호우 시 침수 피해를 예방하고 도로 안전성을 높인다는 계획이다.시 관계자는의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지