의정부시, 동부간선로 등 주요 도로 ‘밀착 정비’ 추진
경기 의정부시가 주요 간선도로 사각지대까지 포함한 ‘밀착 정비’에 나섰다.
의정부시는 도로관리과 소속 ‘도로안전기동반’을 투입해 동부간선로, 서부로, 동일로, 금신로 등 관내 주요 도로를 대상으로 환경 정비와 시설 점검을 본격 추진하고 있다고 31일 밝혔다. 이번 조치는 차량 통행량이 많은 도로의 효율적 관리와 안전성 강화를 위한 것이다.
정비의 핵심은 중앙분리대 하부, 도로 위 안전지대, 배수로 등 그동안 관리가 어려웠던 구간에 대한 집중 관리다. 기동반은 중앙분리대(철재 가드레일) 하부에 쌓인 미세먼지와 분진, 각종 퇴적물을 제거해 비산먼지 발생을 줄이고 도시 미관 개선에도 기여하고 있다.
또한 도로 위 안전지대에 무단 투기된 생활 쓰레기를 수거하고 노면 정밀 청소를 병행해 운전자 시야 확보와 쾌적한 주행 환경 조성에 힘쓰고 있다.
우기를 앞두고 배수 시설 정비도 병행된다. 주요 도로와 지하차도 내 배수로 및 빗물받이에 쌓인 퇴적물을 준설해 집중호우 시 침수 피해를 예방하고 도로 안전성을 높인다는 계획이다.
시 관계자는 “시민이 체감할 수 있는 적극적인 도로 행정을 펼치고, 정기 순찰과 선제 정비를 통해 안전 사각지대 없는 도로 환경을 만들어가겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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