[단독] 경찰관 상대 법왜곡죄 사건, 경찰 수사심의위서 논의 검토
현재까지 법왜곡죄 40여건 접수 추정
경찰이 경찰 수사관을 대상으로 한 법왜곡죄 사건 등에 대해 수사심의위원회(수심위)를 거치게 하는 방안을 검토 중인 것으로 파악됐다. 경찰이 법왜곡죄 수사 주체이자 동시에 적용 대상인 ‘딜레마’에 처한 만큼 민간 전문가가 포함된 수심위의 중립적 자문이 필요하다는 취지다. 현재 경찰에 접수된 법왜곡죄 관련 사건은 40여건에 달하는 것으로 추정된다.
31일 국민일보 취재에 따르면 지난 27일 열린 경찰청 수심위에서 경찰의 법왜곡죄 사건 수사에 대한 의견이 제시됐다. 이 자리에서 수심위 관계자는 “일부 법왜곡죄 사건은 경찰이 처분하기 전 수심위의 자문을 받는 게 어떻겠냐”는 취지로 제안한 것으로 전해졌다. 경찰 역시 법왜곡죄 사건 관련 자문을 받을 기구 중 하나로 수심위를 고려하고 있는 것으로 알려졌다.
민간 위원이 참여하는 경찰 수심위는 수사의 적정성·적법성을 심사하는 기구다. 주로 법학전문대학원이나 경찰행정학 등 관련 분야 대학교수, 변호사와 수사 전문가 등이 심의위원으로 참여한다. 수심위는 경찰청 본청을 비롯해 전국 18개 시·도경찰청에 설치돼 있다. 경찰 수사사건 심의 등에 관한 규칙에 따르면, 수심위는 사건 관계인(고소·고발인, 피해자, 피의자 등)이 심의를 신청하거나 수심위원장이 필요하다고 인정한 사항을 심의 대상에 올린다. 주요 수사정책 등에 대해 자문·권고도 할 수 있다.
다만 수심위는 경찰 수사관이 대상인 법왜곡죄 사건에 대한 자문을 우선 검토하고 있다. 판·검사의 법왜곡죄 사건의 경우 고위공직자범죄수사처의 수사 대상으로 분류돼 추후 이첩될 수 있다는 분석이 나오는 데 따른 것이다. 또한 수사관에 대한 법왜곡죄 고소·고발은 사건 처리에 대한 일종의 ‘이의제기’에 해당할 수 있어, 수심위 심의 대상에 오를 수 있다고 보는 것으로 알려졌다.
경찰은 지난주까지 접수된 법왜곡죄 관련 사건을 40여건으로 추정하고 있는 것으로 알려졌다. 조희대 대법원장, 지귀연 서울북부지법 부장판사, 조은석 특별검사, 박철우 서울중앙지검장 등 주요 인물과 일선 경찰관을 겨냥한 법왜곡죄 사건이 다수 접수됐다.
그동안 경찰 내부에서도 경찰 수사관에 대한 법왜곡죄 사건은 당사자인 경찰이 수사하기 난감하다는 반응이 적지 않았다. 법왜곡죄 시행 이전에 이뤄진 수사에 대해 소급 처벌이 가능한지 등도 쟁점이다. 수심위가 법왜곡죄 사건을 검토한다면 이 같은 이슈에 대한 자문도 이뤄질 것으로 보인다. 앞서 경찰청은 법왜곡죄 사건의 시도청 이첩, 사건 접수 시 본청 보고 등의 지침과 참고자료를 전국 시도청에 하달하는 등 경찰 지휘부도 법왜곡죄 사건 대응책을 고심하고 있다.
최근 경찰 수심위의 심의 대상은 늘고 있다. 경찰청에 따르면 수심위 신청 건수는 지난 2021년 2131건에서 지난해 6223건으로 크게 늘었다. 이 가운데 심의위 의결로 보완·재수사 지시가 이뤄진 사건이 711건, 사건 처리 관련 시정·교육 등 조치가 이뤄진 경우가 152건, 신속처리 지시가 12건 등이었다. 한 경찰 관계자는 “수심위 의결이 경찰의 사건 처리에 직접적인 영향을 끼치는 사례가 늘고 있다”고 설명했다.
경찰 수심위는 최근 더불어민주당을 탈당한 장경태 의원의 성추행 의혹 사건을 심의하면서 주목을 받기도 했다. 서울경찰청 수심위는 지난 19일 장 의원의 여성 준강제추행 혐의에 대해 송치 의견으로, 성폭력처벌법(비밀준수) 위반(2차 가해) 혐의에 대해 보완수사 후 송치 의견으로 의결했다. 피의자인 장 의원의 요청으로 개최됐지만, 수심위는 그가 경찰 수사에 이어 검찰 판단을 받을 필요가 있다고 본 것이다. 이에 따라 서울경찰청 여성청소년수사계는 지난 27일 장 의원을 검찰에 송치했다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
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