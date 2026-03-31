‘뮤직 人 The 하남’ 내달 17~18 역대 최대 규모 개최

“시민이 무대 주인공”…시민 참여형 공연

650명 시민·초호화 아티스트 라인업 구성

이현재 시장 “고품격 직주락도시 조성 최선”

지난해 열린 2025 하남뮤직페스티벌 ‘뮤직 人 The 하남’ 행사 모습. 하남시 제공

축제 첫날인 17일에는 조째즈, 김현정, 선예, 조권, 도시아이들, 버저비터 댄스팀 등이 무대에 오르며, 둘째 날인 18일에는 시민 연합 합창단 공연에 이어 이건명, 피프티피프티, 김연우, 임창정, 김연자 등 국내 정상급 아티스트들이 축제의 피날레를 장식한다.

2026 하남뮤직페스티벌 ‘뮤직 人 The 하남’ 홍보 포스터. 하남시 제공