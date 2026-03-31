제주 전국 첫 ‘건설현장 기후보험’ 도입
제주도가 폭염 등 극한 기상으로 공사가 중단될 경우 일정 규모 이상의 공공 건설현장 일용직 근로자의 소득 손실 일부를 보상하는 ‘건설현장 기후보험’을 전국 최초로 도입한다.
31일 제주도에 따르면 이번 기후보험은 기상 지표 등 객관적 수치가 사전에 정한 기준에 도달하면 약정된 보험금을 지급하는 지수형 보험 방식으로 운영된다.
총사업비는 10억원으로 이 중 9억원은 보험업권 상생기금에서 충당하고, 나머지 1억원은 제주도가 부담한다. 근로자는 별도 자부담 없이 혜택을 받는다.
이번 사업은 정부 국정과제인 ‘국가기후 적응대책 역량 강화’와 연계해 추진된다. 제주도는 지난 1월 금융위원회 ‘상생보험 공모사업’에 최우수 지자체로 선정되면서 사업을 본격화하게 됐다. 사업은 3년간 한시적으로 운영된다.
제주도는 지난 16일 금융위원회 및 보험업권과 ‘상생보험 업무협약’을 체결했다.
4월부터는 보험협회 등과 실무 전담조직을 구성해 가입 대상과 세부 보장 기준을 확정할 예정이다. 건설 관련 부서·협회·유관기관과 협력해 현장 중심의 홍보도 전개할 계획이다.
임홍철 제주도 기후환경국장은 “이번 기후보험은 기후위기에 가장 먼저 노출되는 일용직 근로자의 생계 불안을 덜어주는 실질적인 보호 장치”라며 “전국으로 확산 가능한 ‘기후 복지’ 선도 모델로 자리매김할 것”이라고 말했다.
한편 ‘상생보험 공모사업’은 보험사들이 공동 출자한 기금을 기반으로 지자체와 함께 맞춤형 사회안전망을 구축하는 제도다. 이 중 기후보험은 극한 기상으로 옥외 작업이 중단될 때 일용직 근로자의 소득 공백을 보전한다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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