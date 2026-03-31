경기도 ‘기후행동 기회소득’ 확대…최대 9만원 혜택
용인·화성·시흥·오산·의왕·가평 등 6개 시·군 혜택 강화
경기도가 ‘기후행동 기회소득’ 사업을 확대해 참여 도민에게 최대 9만원의 혜택을 제공한다.
경기도는 4월 1일부터 시·군 협력을 통해 기존 ‘기후행동 기회소득’ 제도를 강화하고, 일부 지역 주민에게 추가 리워드를 지급한다고 31일 밝혔다.
이에 따라 용인·화성·시흥·오산·의왕·가평 등 6개 시·군 도민은 기존 도 차원의 최대 6만원에 더해 시·군별 추가 보상을 받아 연간 최대 9만원까지 혜택을 받을 수 있다.
‘기후행동 기회소득’은 7세 이상 경기도민이 일상에서 탄소중립 활동을 실천하면 지역화폐 등으로 보상받는 제도로, 현재 4개 분야 16개 활동에 대해 보상이 지급되고 있다. 이번 개편은 도민 체감도를 높이기 위해 보상 규모를 확대한 것이 핵심이다.
시·군별 운영 방식에는 차이가 있다. 가평군은 기존 활동 실적에 추가 리워드를 연계하는 방식으로, 별도 활동 없이도 기존 실천을 유지하면 연간 최대 2만원을 추가로 받을 수 있다.
반면 용인·화성·시흥·오산·의왕시는 지역 특성을 반영한 신규 활동을 도입해 참여자가 선택적으로 실천할 수 있도록 했다. 예를 들어 화성시는 재활용센터 이용, 시흥시는 에코센터 체험 프로그램 참여 등을 통해 실적에 따라 연간 1만5000원에서 최대 3만원까지 추가 보상을 제공한다.
이용 편의성도 개선된다. 참여 시·군 주민이 전용 앱에 접속하면 해당 지역 맞춤형 화면과 콘텐츠가 제공돼 보다 직관적인 이용이 가능해진다. 또한 시·군은 경기도의 기존 플랫폼을 활용함으로써 별도의 앱 개발 비용을 줄이고, 검증된 시스템을 즉시 도입하는 효과도 얻는다. 운영 효율성도 함께 높아질 전망이다.
경기도는 이번 6개 시·군을 시작으로 협력 지역을 점차 확대해 도 전역에 탄소중립 실천 문화를 확산한다는 계획이다. 변상기 도 기후환경정책과장은 “보상 확대를 통해 도민들이 일상 속 기후행동의 가치를 더욱 체감할 수 있을 것”이라며 “지속 가능한 참여 기반을 넓혀 나가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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