[속보] 李대통령 “쓰레기 봉투 재고 충분한데 문제 과장”

이재명 대통령. 연합뉴스

얼마든지 대응할 수 있는 데도 아주 지엽적인 부분, 일부 문제들이 과장되고 있다는 생각이 든다”고 말했다.

이 대통령은 이날 국무회의 모두발언을 통해 “(쓰레기 봉투 문제는) 특정 지자체들의 준비가 부족하거나 문제가 생기면 인근 지자체와 협력해서 해결할 수도 있다”며 “

담당 부처는 다른 물품에 대해 이런 사례가 생기지 않도록 한 박자 빠르게 또 선제적으로 철저하게 대처해 주시기 바란다”고 당부했다.