[속보] 李대통령 “쓰레기 봉투 재고 충분한데 문제 과장”

[속보] 李대통령 “쓰레기 봉투 재고 충분한데 문제 과장”
이재명 대통령은 31일 중동 전쟁 여파로 종량제 쓰레기 봉투 대란이 벌어지고 있는 것과 관련, “실재로 보면 재고가 충분하다”며 “얼마든지 대응할 수 있는 데도 아주 지엽적인 부분, 일부 문제들이 과장되고 있다는 생각이 든다”고 말했다.
이 대통령은 이날 국무회의 모두발언을 통해 “(쓰레기 봉투 문제는) 특정 지자체들의 준비가 부족하거나 문제가 생기면 인근 지자체와 협력해서 해결할 수도 있다”며 “담당 부처는 다른 물품에 대해 이런 사례가 생기지 않도록 한 박자 빠르게 또 선제적으로 철저하게 대처해 주시기 바란다”고 당부했다.
아울러 가짜 뉴스에 대한 엄정 대응도 지시했다.
이 대통령은 ”정부의 위기 대응 노력과 관련해 온라인에서 무분별하게 허위 가짜 정보들이 유포되고 있다”며 “수사 기관들도 엄정하게 신속하게 대응할 필요가 있겠다”고 말했다.
박지훈 기자 lucidfall@kmib.co.kr
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