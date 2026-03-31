인천 송도에 GTX-B 본사 건립 확정…생산유발효과 4091억
인천시는 수도권광역급행철도(GTX) B노선의 운영을 담당할 본사(법인운영사무소)를 송도국제도시 인천대입구역 인근에 건립하기로 확정했다고 31일 밝혔다.
GTX-B 본사는 열차 운행을 총괄하는 종합관제실과 상황실, 업무시설 등을 갖춘 철도 운영의 핵심 시설이다. 민간사업시행자가 건립한 뒤 국가에 기부채납하고 이후 약 40년간 위탁 운영을 맡는다.
이번 GTX-B 본사 유치는 지난 2월 국토교통부의 부지 확정 협조 요청에 따른 시의 정책적 결정을 통해 이뤄졌다. 시는 이를 위해 지난 2024년 8월부터 국토부 등에 여러 후보지를 선제적으로 제안했다.
국토부가 요청한 대상지는 송도 지식정보산업단지 내 미매각 용지인 연수구 송도동 10-41번지 일대다. 인천대입구역 인근에 자리하고 있다. 약 5381㎡ 규모로 GTX-B 본사 입지에 필요한 공간을 확보할 수 있다. 향후 도시계획시설(철도)로 결정된 뒤에 국토부가 매입할 예정이다.
GTX-B 본사가 송도에 들어서면 상주인력 약 200명을 포함해 최대 약 400명이 근무할 것으로 예상된다. 이에 따른 지역소비효과는 연간 약 79억원, 40년간 약 3186억원에 이를 전망이다.
또 건설 단계에선 약 500억원의 생산유발효과, 운영 단계에선 40년간 약 4091억원의 생산유발효과가 발생할 것으로 분석된다. 법인세 지방자치단체 귀속분 등을 고려하면 연간 약 19억원의 세수 증가 효과도 기대된다.
장철배 시 교통국장은 “GTX-B 본사는 철도 운영의 핵심 시설로 도시 상징성과 경제적 파급효과가 큰 시설”이라며 “민간투자사업 실시계획 변경과 송도 개발계획 변경 등 후속 절차를 관계기관과 협의해 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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