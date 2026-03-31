BTS, 빌보드 핫100 1위…“7번째 정상, 반세기 만의 대기록”
그룹 방탄소년단(BTS)이 다시 한 번 팝의 역사를 새로 썼다. 새 앨범 ‘아리랑’으로 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’을 정복한 데 이어, 타이틀곡 ‘스윔’으로 메인 싱글 차트 ‘핫 100’까지 석권하며 명실상부한 글로벌 팝 아이콘의 위용을 과시했다.
빌보드는 30일(현지시간) 예고 기사를 통해 ‘스윔’이 엘라 랭글리의 ‘추진 텍사스’와 올리비아 딘의 ‘맨 아이 니드’ 등 쟁쟁한 경쟁작을 제치고 핫 100 정상을 차지했다고 발표했다.
BTS의 핫 100 1위 기록은 이번이 통산 일곱 번째다. 이들은 2020년 ‘다이너마이트’(3주)로 K팝 최초 1위를 차지한 이후 ‘새비지 러브’(2020년·1주), ‘라이프 고스 온’(2020년·1주), ‘버터’(2021년·10주), ‘퍼미션 투 댄스’(2021년·1주), ‘마이 유니버스’(2021년·1주)로 1위를 밟았다.
이로써 BTS는 비틀스(20회), 슈프림스(12회), 비지스(9회), 롤링스톤스(8회)에 이어 역대 다섯 번째로 많은 1위 곡을 보유한 그룹이 됐다. 빌보드는 “1970년대 9개의 1위 곡을 기록했던 비지스 이후 거의 반세기 만에 나온 팀 최다 1위 기록”이라고 전했다.
BTS는 31일 소속사 빅히트 뮤직을 통해 “3년9개월의 긴 기다림 끝에 선보인 앨범으로 ‘빌보드 1위’라는 큰 영광을 얻게 됐다”며 “언제나 아낌없는 사랑을 보내주신 아미는 물론, 저희 음악으로 마음을 나눠주신 모든 분께 깊이 감사드린다”고 밝혔다.
이들은 신보에 대해 “많은 사람이 공감할 수 있는 보편적인 정서를 담기 위해 고민했다”면서 “타이틀곡 ‘스윔’은 어려움 속에서도 끝까지 나아가자는 노래다. 이 곡이 국경을 넘어 많은 분께 작은 용기와 위로가 됐기를 바란다”고 덧붙였다.
핫 100은 빌보드의 많은 세부 차트 가운데 으뜸 격인 차트다. 미국 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 종합해 순위가 산출된다.
‘스윔’은 집계 기간 스트리밍과 에어플레이 각각 1530만건, 디지털·실물 싱글 합산 판매량 15만4000건을 기록하며 차트 진입과 동시에 1위로 직행했다. 이밖에도 ‘스트리밍 송’ 차트 2위, ‘라디오 송’ 차트 18위, ‘디지털 송 세일즈’ 1위를 기록했다.
현재까지 ‘핫 100’ 1위 고지를 밟은 한국 가수는 BTS와 멤버 지민, 정국뿐이다. 5집 ‘아리랑’의 폭발적인 흥행에 따라 ‘스윔’ 외 수록곡들의 추가 차트 진입도 유력시되고 있어 이들이 써 내려갈 기록 행진은 당분간 계속될 전망이다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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