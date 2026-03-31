전북 ‘11구단’ 공약 재등장…8000석 야구장 한계 논란

선거 때마다 반복된 공약…구장·기업·재원 모두 과제

KCC 떠난 전주 “지어놓고 못 쓰면 무슨 의미” 현실성 지적

전북 전주월드컵경기장 일대 북부권 복합스포츠타운에 조성 중인 야구장 모습. 전주시 제공

2024년 총선에서도 관련 공약이 제시되는 등 선거 때마다 유치 논의가 재점화돼 왔다.