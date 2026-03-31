전북 ‘11구단’ 공약 재등장…8000석 야구장 한계 논란
선거 때마다 반복된 공약…구장·기업·재원 모두 과제
KCC 떠난 전주 “지어놓고 못 쓰면 무슨 의미” 현실성 지적
전북 정치권이 다시 ‘프로야구 11구단’ 카드를 꺼내 들었지만 구장 규모와 기업 확보, 재원 조달 방안 등 핵심 조건은 여전히 불투명하다는 지적이 나온다. 선거 때마다 반복돼 온 공약이 이번에도 실행 계획보다 기대감만 앞세운 것 아니냐는 비판이다.
더불어민주당 전북도지사 경선 후보인 이원택 의원은 30일 전북도의회에서 기자회견을 열고 “프로야구 11구단 창단과 복합 돔구장 건설을 추진하겠다”고 밝혔다. 쌍방울 레이더스 해체와 KCC 농구단 이전 이후 이어진 지역의 상실감을 회복하고, 스포츠·문화·쇼핑 기능이 결합된 체류형 공간을 만들겠다는 구상이다.
이 의원은 전북 기업과 도민이 함께 참여하는 ‘전북형 구단’ 모델을 제시했다. 협동조합 방식의 재원 조성과 고향사랑기부제 연계 방안도 언급했다. 다만 구단 운영을 책임질 투자 주체와 재원 규모, 창단 추진 일정 등은 구체적으로 제시되지 않았다.
전북에서 프로야구단 유치가 반복적으로 거론되는 배경에는 2013년 10구단 유치 실패 경험이 깔려 있다. 당시 전북도와 부영은 유치전에 뛰어들었지만 KT·수원에 밀려 고배를 마셨다. 이후 총선과 지방선거를 거치며 관련 공약이 이어졌지만 실제 사업으로 이어진 사례는 없다.
같은 공약은 정치권 전반에서 반복돼 왔다. 정헌율 익산시장 등 도내 정치권에서도 ‘전북형 프로야구단’ 구상을 내놓았고, 2024년 총선에서도 관련 공약이 제시되는 등 선거 때마다 유치 논의가 재점화돼 왔다.
프로야구단이 사라진 지 26년이 지난 지역에 남은 야구에 대한 갈증도 크다. 전북은 과거 쌍방울 레이더스의 연고지였고, KCC 농구단마저 부산으로 떠난 뒤 지역 스포츠 상징성이 크게 약화했다. 이 때문에 프로야구단 창단은 단순한 체육 공약을 넘어 ‘잃어버린 연고팀 회복’이라는 의미까지 갖는다.
문제는 현실이다. 현재 전주월드컵경기장 일대 복합스포츠타운에 건립 중인 신축 야구장은 관람석 8176석 규모다. 좌우 98m, 중앙 121m 등 경기장 규격은 충족하지만, 관람석과 일부 시설은 기준에 미달돼 구단 유치가 쉽지 않다는 평가가 나온다.
전주시는 향후 증축 가능성을 염두에 두고 설계했다고 설명한다. 실제 내야 구조는 최대 2만석 수준까지 확장이 가능하고, 조명 역시 상향이 가능하도록 계획됐다는 입장이다. 다만, 이는 가능성에 그칠 뿐 증축에 필요한 예산과 일정 확보가 선행돼야 한다는 점에서 불확실성이 크다.
전주시의회 안팎에서도 “현재 규모로는 프로구단 유치가 어렵고, 향후 증축까지 고려하면 행정력과 예산이 이중으로 투입될 수 있다”며 “지어놓고 제대로 활용하지 못하면 무슨 의미가 있느냐”는 지적이 나왔다.
기업 확보 문제도 과제로 남아 있다. 프로야구단 창단은 구장뿐 아니라 안정적인 운영을 뒷받침할 모기업이 필수적이다. 그러나 전북은 아직 구체적인 기업 참여 의사나 창단 구조를 제시하지 못한 상태다.
타 지역과 비교하면 격차는 더 뚜렷하다. 울산 등 일부 지자체는 퓨처스리그 참가 등 단계적 창단 모델을 검토하며 실행 절차에 들어간 반면, 전북은 여전히 초기 구상 단계에 머물러 있다는 평가가 많다.
도내 체육계 관계자는 “프로야구단 유치는 구장, 기업, 행정 의지가 동시에 맞물려야 가능한 사업”이라며 “전북은 선언을 넘어 실행 계획을 얼마나 빠르게 구체화하느냐가 관건”이라고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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