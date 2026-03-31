‘뉴노멀’ 1500대 환율부터 ‘쓰봉 대란’, 트럼프 의혹까지 [영상]

한 주에 한 번, 친절히 풀어주는

쉽고 편한 경제 이슈

[여의돈스트리트]

30일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가와 원/달러 환율이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 161.57포인트(2.97%) 내린 5,277.30에 장을 마쳤다. 원/달러 환율은 6.8원 오른 1,515.7원을 기록했다. 연합뉴스

매일같이 급변하는 국제 정세와 경제 환경, 한 번 놓치면 이해하기 어렵습니다. 특히 최근 한 달, 이란 전쟁으로 글로벌 금융시장은 물론 실물 경제까지 출렁이고 있습니다.

1500원대 원·달러 환율은 이른바 ‘뉴노멀’이 됐고 국제 유가 상승은 플라스틱 원료 수급 문제로까지 이어져 일상생활에도 영향을 주고 있습니다. 최근 한 주, 알고 가야 할 주요 경제뉴스를 [여의돈스트리트]가 정리했습니다.

“거의 합의”라면서 병력 증파하는 트럼프…시장이 못 믿는 이유



이란 전쟁 속에 수차례 말을 뒤엎은 도널드 트럼프 미국 대통령은 시장의 신뢰를 잃은 듯합니다.

지난 25일자 국민일보 기사를 보면 그 이유를 확인할 수 있습니다.

대통령의 협상 언급에도 국제유가는 여전히 높고 원·달러 환율은 1500원대에서 내려오지 않고

“비닐이 없다”… 일상까지 흔드는 전쟁



“시장 이용했나”…트럼프 발언 둘러싼 의혹



SK하이닉스, 미국 상장 추진…기회이자 리스크



하지만 신주 발행 방식으로 진행되면 기존 주주의 지분 가치가 희석될 수 있기 때문에 이에 대한 우려도 큰 상황입니다. 현재 SK하이닉스 주가는 이란 사태 여파에다 AI 메모리 사용량을 6분의 1수준으로 줄인다는 구글의 기술 ‘터보퀀트’ 쇼크 영향까지 더해지며 연일 큰 폭으로 하락하고 있습니다.

건설주 상승 배경…“원전이 돌파구입니다”



출산율 반등…희망 신호일까



[여의돈스트리트]는 한 주에 한 번, 투자자라면 꼭 알고 가야 할 경제 뉴스를 친절하고 알기 쉽게 풀어드립니다. 유튜브 채널 KMIB에서 영상으로도 볼 수 있습니다.

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