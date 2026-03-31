시사 전체기사

동해에서 참다랑어 새끼 첫 발견… 바다 바뀌고 있다

입력:2026-03-31 09:58
공유하기
글자 크기 조정

강원 고성 연안서 첫 확인
어획량 252톤 증가 추세
수온 상승에 분포 변화

참다랑어와 자어(어린 개체, 길이 약 5.4㎜) 모습. 국립수산과학원은 강원 고성 연안에서 참다랑어 자어를 국내 최초로 확인했다. /국립수산과학원 제공

동해 북부 해역에서 참다랑어 어린 개체가 처음으로 확인되면서 수온 상승에 따른 어종 분포 변화가 본격화하고 있다는 분석이 나온다.

국립수산과학원은 강원 고성군 현내면 연안에서 채집된 다랑어류 자어를 분석한 결과 3개체가 참다랑어로 확인됐다고 31일 밝혔다. 해당 해역에서 참다랑어 자어가 발견된 것은 이번이 처음이다.

수과원은 2023년 6월부터 이 해역에 대한 수산과학종합조사를 진행해 왔으며 지난해 하반기 조사에서 확보한 시료의 DNA 분석을 통해 종을 확인했다.

동해안에서는 이미 참다랑어의 출현이 증가하는 흐름이 이어지고 있다. 울릉도와 독도 인근 해역에서는 2021년 처음으로 알과 자치어가 확인된 이후 출현량이 꾸준히 늘고 있으며 어획량 역시 큰 폭으로 증가했다. 2006년부터 2010년까지 사실상 잡히지 않던 참다랑어는 최근 5년간 252t 이상 어획되며 주요 어종으로 부상하고 있다.

출현 시기에도 변화가 나타나고 있다. 과거에는 여름과 가을철에 주로 잡혔지만 최근에는 연평균 수온 상승의 영향으로 겨울과 봄철에도 어획되는 사례가 늘어나며 사실상 연중 출현하는 경향을 보인다.

이번 자어 확인은 참다랑어가 동해 북부 해역에서도 산란 또는 초기 생육이 이뤄질 가능성을 시사한다.

권순욱 국립수산과학원장은 “참다랑어 자어 출현은 동해 수온 상승에 따른 수산자원 변화의 신호”라며 “고부가가치 자원으로 활용할 수 있도록 체계적인 관리와 연구를 강화하겠다”고 밝혔다.

윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
898
정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘뉴노멀’ 1500대 환율부터 ‘쓰봉 대란’, 트럼프 의혹까지 [영상]
“알아봐줘서 고마워” 제복입고 국밥집 방문한 노인…무슨 일?
‘성폭력 전과 의혹’ 스타 번역가 황석희 SNS 폐쇄…입장문만 남아
X로 돈 버는 2030 ‘블루레이디’… 여성 부업의 진화
아파트 200채 굴리며 임대수익 8억 숨기고 세금 혜택 챙겨… 세무조사 철퇴
[단독] ‘쓰봉 대란’ 없게… 재생원료 의무화·일반 봉투 허용도 검토
하이브리드차, 친환경 맞나… 차량 5부제가 또 불붙인 논쟁
1520원 넘나든 환율… 조여오는 ‘S의 공포’
국민일보 신문구독