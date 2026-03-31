동해에서 참다랑어 새끼 첫 발견… 바다 바뀌고 있다
강원 고성 연안서 첫 확인
어획량 252톤 증가 추세
수온 상승에 분포 변화
동해 북부 해역에서 참다랑어 어린 개체가 처음으로 확인되면서 수온 상승에 따른 어종 분포 변화가 본격화하고 있다는 분석이 나온다.
국립수산과학원은 강원 고성군 현내면 연안에서 채집된 다랑어류 자어를 분석한 결과 3개체가 참다랑어로 확인됐다고 31일 밝혔다. 해당 해역에서 참다랑어 자어가 발견된 것은 이번이 처음이다.
수과원은 2023년 6월부터 이 해역에 대한 수산과학종합조사를 진행해 왔으며 지난해 하반기 조사에서 확보한 시료의 DNA 분석을 통해 종을 확인했다.
동해안에서는 이미 참다랑어의 출현이 증가하는 흐름이 이어지고 있다. 울릉도와 독도 인근 해역에서는 2021년 처음으로 알과 자치어가 확인된 이후 출현량이 꾸준히 늘고 있으며 어획량 역시 큰 폭으로 증가했다. 2006년부터 2010년까지 사실상 잡히지 않던 참다랑어는 최근 5년간 252t 이상 어획되며 주요 어종으로 부상하고 있다.
출현 시기에도 변화가 나타나고 있다. 과거에는 여름과 가을철에 주로 잡혔지만 최근에는 연평균 수온 상승의 영향으로 겨울과 봄철에도 어획되는 사례가 늘어나며 사실상 연중 출현하는 경향을 보인다.
이번 자어 확인은 참다랑어가 동해 북부 해역에서도 산란 또는 초기 생육이 이뤄질 가능성을 시사한다.
권순욱 국립수산과학원장은 “참다랑어 자어 출현은 동해 수온 상승에 따른 수산자원 변화의 신호”라며 “고부가가치 자원으로 활용할 수 있도록 체계적인 관리와 연구를 강화하겠다”고 밝혔다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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