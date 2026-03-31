트럼프 ‘초토화’ 경고 속 美 공수부대 중동 도착…이란은 호르무즈·홍해 양동 작전
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 하르그섬 ‘초토화’를 위협한 가운데 미 육군 82공수사단 소속 수천 명이 중동에 도착하기 시작했다는 보도가 30일(현지시간) 나왔다. 이란은 예멘의 친(親)이란 반군 후티에 홍해에서 새로운 공격을 주문하는 한편, 호르무즈 해협 통제권을 강화하는 내용의 계획안을 의회 위원회에서 통과시켰다. 트럼프 대통령이 정한 종전 협상 시한인 다음 달 6일이 다가올수록 미국과 이란의 강 대 강 대치 구도는 더 가팔라지고 있다.
로이터통신은 이날 미 당국자 2명을 인용, 미 공수부대의 중동 도착 소식을 전하며 “미 노스캐롤라이나주 포트 브래그를 주둔지로 하는 이 공수부대원들은 해당 지역(중동)에 파견된 수천 명의 해군, 해병대와 특수작전부대원들에 더해 투입된다”고 전했다. 앞서 해병대 약 2500명도 중동에 도착한 바 있다.
로이터는 공수부대원들이 구체적으로 어디로 배치되는지는 확인되지 않았다면서도 “해당 병력은 이란 전쟁에서 여러 목적으로 활용될 수 있으며 그중에는 이란 원유 수출의 90%가 집중되는 허브인 하르그섬을 점령하려는 시도도 포함된다”고 설명했다.
트럼프는 이날 오전 이란과의 종전 협상이 불발하면 하르그섬을 완전히 초토화하겠다고 밝힌 바 있다. 트럼프 행정부는 또 호르무즈 해협을 통과하는 유조선의 항해를 보장하기 위해 이란 해안선에 미군을 배치하는 방안도 검토하고 있다. 여기에다 이란의 고농축 우라늄 비축분을 탈취하기 위해 지상군을 이란에 투입하는 방안도 논의하고 있다. 하르그섬 공격과 우라늄 비축분 탈취는 사실상 지상전 확전으로 미군의 희생도 불가피하다는 관측이 나온다. 로이터는 “미국의 지상군 투입은 비록 제한적인 임무라도 이란 작전에 대한 미국 여론의 지지가 낮은 데다, 트럼프 대통령이 선거 전 중동 지역의 새 분쟁에 미국을 휘말리게 하지 않겠다고 약속한 점을 고려할 때 상당한 정치적 위험을 초래할 수 있다”고 전망했다.
이란도 확전 시나리오에 대비하고 있다. 이란 정부는 미군이 확전에 나설 경우 후티 반군이 홍해에서 새로운 공격에 나서도록 압박하고 있다고 블룸버그 통신이 이날 보도했다. 익명을 요구한 유럽 국가 당국자들은 블룸버그에 후티 반군 지도부가 최근 이스라엘을 향해 탄도미사일을 발사한 뒤 더 공세적인 행동에 나서기 위한 선택지들을 검토 중이라고 전했다.
후티 반군은 아직 명시적으로 홍해를 통과하는 유조선 등을 표적으로 삼겠다고 발표한 적은 없다. 다만 후티 반군은 미국과 이스라엘이 이란과 헤즈볼라 등 이란 대리 세력에 대한 공격을 중단할 때까지 군사 작전을 계속할 것이라고 밝힌 바 있다. 블룸버그는 소식통들을 인용해 “미국·이스라엘의 이란 전쟁이 길어질수록 후티 반군이 홍해를 공격할 가능성이 커진다”며 “이들은 후티 반군이 미국에 대한 협상력을 유지하기 위해 결정을 미룰 수도 있다고 말했다”고 전했다. 특히 미국이 하르그섬을 장악하려 시도할 경우 후티 반군이 공격 범위를 확대할 수 있다는 우려가 나온다. 후티 반군은 2023년 말 이스라엘과 하마스 간의 전쟁이 발발하자 서방 해운사들이 홍해 남부와 아덴만을 통행하는 것을 사실상 차단한 바 있다.
이란 의회 국가안보위원회는 호르무즈 해협의 통제권을 강화하는 내용의 관리 계획안을 승인했다고 이란 파르스 통신이 보도했다. 해당 계획에는 미국과 이스라엘 선박의 통항을 금지하는 내용도 포함돼 있다. 마코 루비오 미 국무장관은 이날도 호르무즈 통행료 부과가 불법이라고 경고했지만 이란은 해협을 개방하라는 미국의 요구를 거부하는 것에서 더 나아가 해당 해협에 대한 주권까지 주장하고 있다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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