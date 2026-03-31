트럼프 ‘초토화’ 경고 속 美 공수부대 중동 도착…이란은 호르무즈·홍해 양동 작전

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 29일(현지시간) 백악관에서 기자들을 향해 엄지를 치켜든 모습. 연합뉴스

호르무즈 해협 통제권을 강화하는 내용의 계획안을 의회 위원회에서 통과시켰다. 트럼프 대통령이 정한 종전 협상 시한인 다음 달 6일이 다가올수록 미국과 이란의 강 대 강 대치 구도는 더 가팔라지고 있다.

이란과의 종전 협상이 불발하면 하르그섬을 완전히 초토화하겠다고 밝힌 바 있다.

이란

의 고농축 우라늄 비축분을 탈취하기 위해 지상군을 이란에 투입하는 방안도 논의하고 있다.

공격과 우라늄 비축분 탈취는 사실상 지상전 확전으로 미군의 희생도 불가피하다는 관측이 나온다. 로이터는 “

에스마일 바가이 이란 외무부 대변인이 30일(현지시간) 수도 테헤란에서 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

이란 의회 국가안보위원회는 호르무즈 해협의 통제권을 강화하는 내용의 관리 계획안을 승인했다고 이란 파르스 통신이 보도했다. 해당 계획에는

미국과 이스라엘 선박의 통항을 금지하는 내용도 포함돼 있다.

마코 루비오 미 국무장관은 이날도 호르무즈 통행료 부과가 불법이라고 경고했지만 이란은 해협을 개방하라는 미국의 요구를 거부하는 것에서 더 나아가 해당 해협에 대한 주권까지 주장하고 있다.